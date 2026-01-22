48歲侯佩岑「再進化」？近照曝光撞臉「超多」女星

娛樂中心／曾詠晞報導

主播出身的侯佩岑自2004年轉戰演藝圈後，憑藉甜美形象收穫不少粉絲，近年她將重心轉往中國，更因參加中國選秀節目《乘風2025》（《浪姐6》）成團後知名度再度上升。現年48歲的侯佩岑近日在社群平台中分享一則影片，亮麗外型卻意外成為輿論焦點，不但有網友懷疑她「進廠維修」，更點出疑似宋慧喬、伊能靜等多位女星。





侯佩岑（左圖）今（2026）年初在社群平台上發出一則影片，被網友懷疑進廠維修，更點名像伊能靜（右圖上）和宋慧喬（右圖下）。（圖／翻攝自小紅書 ＠侯佩岑、IG ＠annieyi0304、IG ＠kyo1122）

侯佩岑在小紅書的影片中展示自己的近況，48歲的她皮膚緊緻，狀態看起來極好。（圖／翻攝自小紅書 ＠侯佩岑）

侯佩岑月初在小紅書發布化妝師掌鏡的影片，高調宣告：「新的一年，新的啟程，有聽大家的話，多多出來工作」展現出重拾演藝事業的強大企圖心。畫面中的她肌膚緊緻、五官精緻，並向粉絲甜喊「想你們哦」。然而這份積極卻換來網友的毒舌檢視，有人直言「是不是做醫美了，感覺臉上緊緻好多」、「還是原生態看起來更有親和力更美喔」。

侯佩岑近年轉往中國發展，IG和臉書的更新次數都明顯減少。（圖／翻攝自微博 ＠侯佩岑）

侯佩岑去（2025）年在中國選秀節目《乘風2025》中成團，也讓她的演藝生涯再度啟航。（圖／翻攝自微博 ＠侯佩岑）

侯佩岑近年將事業轉往中國後，更常在微博與粉絲分享自身近況。（圖／翻攝自微博 ＠侯佩岑）

更有人點名侯佩岑撞臉多位女星，認為她現在的長相「有點像伊能靜」、「有點像温嵐」，甚至是「蘇菲瑪索和宋慧喬的結合體」。不過也有不少忠實粉絲出來緩和說雖然風格不一樣但「還是一樣美」，認為女明星追求極致外表很正常，是網友太過偏頗，並期待她2026年能帶來更多好作品。

