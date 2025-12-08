48歲大叔「躺路邊遭厚底妹踩面」！猛喘喊「1字」網竟秒同感了

國際中心／綜合報導



許多街訪題材喜歡尋找街頭「特色人物」進行訪問，近日一段日本節目巧遇路邊「正妹穿厚底鞋狠踩金髮大叔」的片段在網路暴紅，該名大叔不只露出幸福笑容，更透露自己的興趣就是「被女生踩」，隨即更針對一整年自己「代表字」做出「幸」一字評論，相關畫面播出之後，立即引發討論，隨後該名大叔真實身分也被挖出，讓許多網友一看笑出來：「他看起來真的很幸福！」。





由日本知名主持人貴婦松子與SUPER EIGHT（原團體名：關西傑尼斯8）成員村上信五一同主持節目《有的沒的調查局》（月曜から 夜ふかし），時常挖掘日本街頭特色人物，近日一段節目組在路邊巧遇一名金髮男子躺在地面，遭到一位身形苗條的長腿少女穿上厚底鞋，直接踩在男子臉上，震撼畫面被放大捕捉，該名男子更表示自己本身就喜歡「被女生踩」，更透露自己已經多次來到日本，推特帳號更自我介紹寫著「最愛日本」、「喜歡被日本女生戲弄」、「喜歡被厚底鞋踩」，稱自己「瘋子」。

該名海外大叔以「踏まれルーちゃん」暱稱活躍於社群，也常在社群分享自己被各種女子踩的紀錄畫面，更被挖出曾經多次被日本媒體報導的過往經歷，當節目詢問「代表今年的漢字是什麼？」，男子則一邊被踩，一邊亮出答案「幸」，傳達自己滿滿幸福感，稱自己彷彿已經到了天國，相關畫面播出之後，馬上在網路掀起熱烈討論：「幸福的話就OK」、「看來是文化多樣性極高的國家呢」、「換成是被貓踩的話也能理解這感覺」、「這位在『踩踩界』很有名啊！」、「供給與需求成立了」、「太棒了～」。

原文出處：48歲大叔「躺路邊遭厚底妹踩面」！猛喘喊「1字」網秒同感：換成貓我也…

