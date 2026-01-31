48歲女水腫、血壓失控飆高！兇手竟是她每天都吃的「方便午餐」
一名48歲的女性患者，本身就是棉花糖體型，高齡懷孕後飽受妊娠水腫與高血壓之苦，沒想到產後問題依然存在。長期服用降血壓藥的她，某次回診時卻發現水腫突然加劇，連血壓都失控飆高，沒想到源頭竟是她每天都吃的「方便午餐」。
餐餐外食，中午只能吃超商？小心「水腫」又「高壓」
中醫師羅珮琳分享上述案例，在排除藥物等其他因素後，她開始懷疑是患者的飲食出了問題。一問之下才發現，原來這位患者最近換了新工作，午餐天天到便利商店報到。患者自述：「我最近換了工作，公司午休時間短，附近又沒有餐廳，所以工作日中餐都是吃超商微波便當，晚上也都外食。」
羅珮琳表示，許多超商的微波便當或湯麵，鈉含量都高得嚇人。根據衛福部建議，成人每日鈉攝取量不應超過2400毫克，但光是一份義大利麵，鈉含量就可能高達1000～1200毫克，一餐就吃掉了一天近一半的額度！
超商覓食怎麼挑？中醫教你趨吉避凶
羅珮琳問患者：「中午能不吃便利商店嗎？」女患者卻搖頭，沒有其他選擇。羅珮琳理解難處後，提供了選食建議，在無法避免外食的情況下，購買食物前務必仔細查看「鈉含量」標示。
盡量避開醬汁濃郁的義大利麵、燴飯或涼麵；如果真的想吃涼麵，可以選擇醬汁另外附的款式，並且「酌量使用」。相對來說，雞胸肉便當、御飯糰會是比較安全的選擇。同時，切記要多喝水、多補充蔬菜，才能幫助身體將多餘的鈉代謝出去。
微波食品隱藏危機！不只是高鈉，容器更要注意
除此之外，羅珮琳也強調，超商的微波食品，像是冷凍炒飯、義大利麵等，大多屬於「超加工食品」；這類食物通常是高鈉、高脂肪、低纖維的組合，長期食用不僅容易水腫，更可能增加高血壓、心血管疾病的風險。
更可怕的是，微波加熱本身雖然無害，但使用非微波專用的塑膠容器加熱，可能會釋放出微塑膠、雙酚A等有害化學物質，對神經、免疫系統造成潛在威脅。羅珮琳提醒，即使是標示「微波安全」的塑膠容器，過度加熱仍有風險，也可能對環境造成負擔。
醫師也會吃超商！學會「聰明吃」減少健康風險
羅珮琳坦言，自己有時也會為了方便而選擇超商食品，但她會盡量挑選不需加熱的壽司、三明治，並額外搭配一份沙拉或水果，確保營養均衡。如果真的需要加熱，她會自備玻璃容器，將食物倒出來再微波，最大限度地減少食入化學物質的風險。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／羅珮琳中醫師
