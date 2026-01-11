48歲女「早餐只喝粥」仍瘦不下來！一換菜單30天瘦4kg 減重不挨餓秘訣公開

一位48歲的女性分享了她的減重經驗。

減重卡關？可能是早餐吃錯了

這位女性身高167公分，初始體重66.5公斤。她試過各種方法：早上只喝粥、中午飯減半，但體重始終不動。她困惑地問營養師：「為什麼吃這麼少還瘦不下來？」

營養師分析，問題不在「吃多少」，而在「吃什麼」。只吃白粥等精緻碳水，血糖上升快、下降也快，中午前就會餓，反而容易在下一餐暴食。因此，營養師建議她改吃慢碳早餐，例如半根玉米、一顆水煮蛋、一盤涼拌菠菜——玉米、南瓜、地瓜等慢碳食物纖維高、有嚼勁，消化慢，飽足感能維持到中午。調整一個月後，她分享：「上午不會一直想吃東西，而且現在吃得比以前多，體重反而掉了！」

一日三餐安排

早餐：半根玉米＋水煮蛋＋涼拌菠菜

午餐：半碗飯＋清蒸魚＋炒青花菜

晚餐：小半碗飯＋冬瓜燒蝦仁＋燜南瓜

點心：下午餓了可喝小杯優格

營養師的小秘訣

選擇需要咀嚼的食物

全麥麵包、糙米飯吃得慢，大腦有時間接收「飽了」訊號，自然不會吃過量。

改變進食順序

先吃幾口蔬菜，再吃蛋白質和主食，有助控制食量，也能穩定血糖。

不必苛求自己

減重不是餓肚子，而是聰明吃。與其少吃導致報復性進食，不如選對食物吃得滿足。

慢碳早餐的三大好處

持久飽足：高纖維讓消化慢，避免血糖震盪

營養均衡：提供維生素、礦物質，維持代謝

心情穩定：不會因飢餓煩躁，減重更容易持續

經過30天調整，她的體重從66.5公斤降到62.5公斤。最讓她開心的是：「終於不用餓肚子也能減重！」對中年女性來說，新陳代謝變慢，更需要找到對的方法。從早餐開始加入慢碳食物，就能吃得飽又健康地瘦下來。

