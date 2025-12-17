48歲崔江姬1打4 首戰動作戲

「童顏女星」崔江姬攜手柳仁英、金志映共同主演的諜報喜劇《特務不受控》17日起，周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出，3位主演飾演的3名特務大媽作戰時配合無間，成功打擊壞人，被稱韓版「霹靂嬌娃」，其中崔江姬劇中是動作戲擔當，展現出不亞於武打演員的俐落身手，完全看不出這竟是她首次挑戰動作戲。

崔江姬劇中有許多吸睛動作場面，例如以1打4，並以「剪刀腳」大戰惡女，展現超強武打實力，更以外號「皇家級瘋子」行走監獄。崔江姬提到為了準備這部戲，有特別努力訓練，「在酷暑且沒有空調的貨櫃屋裡練習了大約1個月，我覺得我的體能在那段時間裡有提升」，除了少數出於安全考慮的場景外，像是高難度的迴旋踢、夾頭轉等動作，都是崔江姬親自拍攝。她自認膽子較大加上有運動習慣，所以拍打戲並不會很困難。

今年48歲的她有著一張凍齡童顏，被稱「美魔女」，她分享維持青春的祕訣，「現在我什麼都不做，只有拍戲的時候才會保養皮膚，在家偶爾敷面膜，也不太用防曬霜，但我會做重量訓練」，更認為經常鍛鍊可以看起來更年輕。

她從18歲開始拍戲，大半人生都被演戲占據，為保持良好且穩定的內心，2021年時離開原公司和經紀人，更決定息影，這期間不僅在烤肉店洗碗兼職，更靠著當家政婦，幫明星好友打掃來維持生計，去年還開設個人的YouTube頻道，與大家分享自己的生活，像是體驗農務、旅行、健身等，認真又快樂的日子相當療癒，YouTube頻道更累積10萬以上的訂閱人數。