48歲工程師腹脹血便拖三個月，健檢揪出大腸癌，醫：年輕族群警訊已到

48歲的林先生近來因工作忙碌，時常感到腹脹不適，偶爾出現血便，但因沒有慢性病，也無家族史，自認生活作息良好，只是偏好紅肉，因此一直將不適歸咎於消化不良或痔瘡出血。症狀遲遲未改善，連續兩、三個月都未好轉，直到接受健康檢查才發現。

經醫師評估後安排無痛腸胃內視鏡檢查，結果發現大腸內有一顆大型腫瘤，幾乎佔據腸道三分之二，進一步病理判定為大腸癌，所幸因提前介入治療，腫瘤仍有明確治療方向。

大腸癌呈現「年輕化」趨勢

肝膽胃腸科醫師梁程超指出，大腸癌已連續多年位居台灣癌症發生率前段，且呈現「年輕化」趨勢。臨床上不少四、五十歲上班族，因久坐、外食頻繁、蔬果攝取不足、紅肉過量，加上欠缺定期檢查，忽略早期症狀，成為高風險族群。

梁程超提醒，大腸癌初期症狀通常不明顯，但若出現排便習慣改變、腹脹、血便、排便變細、體重莫名下降等情況，且持續超過三週，就應儘速就醫。

45歲以上民眾，應做定期篩檢

他也提到，AI 輔助腸胃鏡已成為重要偵測工具。AI 系統能在內視鏡檢查中即時辨識微小病灶、瘜肉與可疑組織，降低因視覺疲勞或角度限制而漏網的風險。研究顯示，AI 介入可有效提升腺瘤偵測率，有助於找出早期大腸癌。

梁程超呼籲，45歲以上民眾，尤其是長期外食、偏好燒烤與紅肉、壓力大且久坐的族群，務必定期接受大腸癌篩檢。包括糞便潛血檢查與必要時的腸胃鏡檢查，都能有效提前發現問題。年末聚餐多、飲食易失控期間，更應注意長期的消化不適，避免忽略可能的大腸癌警訊。早期發現、早期治療，是降低遺憾的關鍵。

(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

