48歲工程師「腹脹難受」慘罹大腸癌！ 醫：AI腸胃鏡助早發現

48歲林先生近期工作忙碌，時常覺得腹脹不適，偶爾出現血便，但因沒有慢性病，也無大腸癌家族史，加上平時不抽菸、不喝酒，只是飲食偏好紅肉，他以為只是一般的腸胃消化不良或是腸胃炎，就醫檢查後才發現罹患大腸癌。

48歲林先生近期工作忙碌，時常覺得腹脹不適，偶爾出現血便，就醫檢查後才發現罹患大腸癌。（示意圖／Pixabay）

在醫師評估後，林先生接受無痛腸胃內視鏡檢查。檢查影像顯示，他的大腸內有一顆大型腫瘤，已經佔據腸道約三分之二，進一步病理檢查確診為大腸癌。所幸因為及時發現，腫瘤仍有明確治療方向。

行健大直健康管理診所梁程超醫師指出，大腸癌已連續多年位居台灣癌症發生率前段班，且近年有愈來愈年輕化的趨勢。臨床上不少四、五十歲的上班族與工程師族群，因久坐、外食多、蔬果少、高紅肉攝取，加上缺乏定期檢查，容易忽略早期警訊。

醫師提醒，大腸癌初期症狀常不明顯，但以下訊號不可輕忽：排便習慣改變、腹脹、血便、體重莫名下降、排便變細等。如果症狀持續超過三週，就應盡速就醫檢查。

林男接受無痛腸胃內視鏡檢查發現他的大腸內有一顆大型腫瘤，已經佔據腸道約三分之二，確診為大腸癌。（圖／行健大直健康管理診所提供）

近年內視鏡技術也持續進步，AI輔助腸胃鏡成為重要利器。梁程超醫師進一步說明，AI系統可在內視鏡過程中即時協助偵測微小病灶，辨識瘜肉或可疑組織，降低醫師因視覺疲勞或角度死角而漏掉早期病變的風險。研究顯示，AI輔助可提高腺瘤偵測率，有助發現早期大腸癌。

最後，梁程超醫師呼籲，年過45歲的民眾，尤其是長期外食、喜歡吃燒烤或紅肉、生活壓力大且久坐的族群，都應定期接受大腸癌篩檢，包括糞便潛血檢查與必要時的腸胃鏡檢查。尤其是在年末期間聚會多，難免大吃大喝造成消化不順，這時千萬別輕忽了長時間的消化小毛病，可能是大腸癌發出的警訊，若早期發現、早期治療，是預防大腸癌造成遺憾的關鍵。

