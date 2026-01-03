48歲林若亞久違露面！辣秀長腿「仍是頂級名模身材」 和繼女梧桐妹親密跨年

賈靜雯的大女兒梧桐妹近日在社群平台分享跨年合照，難得曬出與父親孫志浩、繼母林若亞同框的畫面，也意外讓淡出演藝圈多年的林若亞近況曝光，引發不少討論。

照片中，梧桐妹站在父親與林若亞中間，對鏡頭露出笑容，並寫下「Happy New Year」，開心記錄迎接2026年的時刻。她身穿深藍色短洋裝，外搭黑色皮衣，下半身搭配黑色絲襪與厚底長靴，雖然天氣寒冷仍打扮得甜美亮麗，青春感十足。

林若亞雖淡出演藝圈，仍保養得極佳。（圖片來源：IG angelsun619）

一旁的林若亞則以全黑皮革造型現身，皮衣、皮短褲搭配深色絲襪，修長腿部線條十分醒目，整體氣場俐落有型。林若亞2016年與孫志浩結婚後便淡出演藝圈，隨丈夫定居上海，生活一向低調，鮮少在公開場合露面，這回透過梧桐妹的分享，再度成為關注焦點。

梧桐妹過去曾多次提到與繼母的相處情形，形容兩人的關係更像「好姐妹」。她在直播中回應網友提問時直言：「該管的還是會管啊！但比較多的是關心，當我朋友、陪我聊天這樣！」也習慣稱呼林若亞為「Novia阿姨」，互動自然。

事實上，梧桐妹近年也常透過社群分享家庭生活點滴。平安夜時，她才剛貼出與母親賈靜雯、繼父修杰楷及兩個妹妹的合照，跨年則陪伴父親與繼母迎接新的一年，行程安排平均，也讓外界從她的視角，看見不同家庭成員之間的相處狀態。

