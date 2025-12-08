48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！

collage001

天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態依舊不容易維持，甚至一熬夜就水腫、整個人常常疲憊。直到她在運動營養師與健身教練的協助下，才真正找回身體的健康狀態，順利達成增肌減脂，也因此與女星張家慧共同推出瘦身書《動吃瘦！女神養成提案》。如今48歲的她仍持續維持好體態，最近更在社群公開運動營養師給她的「瘦身飲食原則」，簡單但超有用，一起來看怎麼做！

運動前後怎麼吃最有效？她直呼：瘦得超有感！

潘慧如在 11/21 的臉書貼文中分享，運動營養師曾給她一些運動前後的「飲食原則」，只要照著吃，大約一週就能明顯感受到身體變輕、線條更明顯，她形容：「真的超有效！」而重點其實超簡單，只要吃對時間、吃對組合。

✔ 運動前：高蛋白＋大量蔬菜，碳水少量即可

這樣吃不會讓身體覺得沈重，還能幫助提升運動表現，用更好的能量去訓練。

✔ 運動後 30 分鐘內：補充足量碳水

這段時間是肌肉修復的「關鍵黃金時段」。補充對的碳水（例如地瓜、米飯、白饅頭）能幫助肌肉恢復、提升訓練成果。

✔ 晚餐：以蔬菜＋優質蛋白質為主

減少澱粉攝取負擔，飽足感更持久，也比較不容易水腫，適合下半天活動量較低的人。

她表示，對想快速看到明顯變瘦、變緊實的人，這個飲食方式真的很有感！不用節食、也不用挨餓，而是吃對時間與組合。

晚餐 18:00 前吃完

除了調整營養比例，吃飯時間也是潘慧如維持身材的一大關鍵。她平日幾乎只吃兩餐，晚餐盡量在 18:00 前吃完，這樣的飲食時間和「168 輕斷食」類似，透過拉長空腹時間，讓身體進入脂肪燃燒模式。

水喝對了瘦更快？補水秘訣也超重要！

除了吃，潘慧如也非常重視「喝水」。在《動吃瘦！女神養成提案》書中提到，運動時體溫升高、出汗加速水分流失，若補水不足，耐受度會下降，身體會提前感到疲勞，影響運動效果。但喝水不是多就好，連「溫度」都會影響表現。

運動時建議喝冰水或冷水

因為身體不喜歡過熱，若體溫過高，大腦會發出「警訊」，影響活動能力。有研究證實，同樣運動時，喝 4°C 冷水 比喝 37°C 常溫水，運動過程更輕鬆、能持續更久。

對於不習慣冰水的人，也不用勉強。一開始可以先讓水在口中停留 5–10 秒，讓水稍微回溫後再吞下，循序漸進也能達到同樣效果。

多喝水也能幫助瘦身？

除了提升運動表現，多喝水對減脂其實也大有幫助。水分足夠能增加代謝效率、促進循環、降低水腫、幫助運動後乳酸代謝，減少痠痛，以及讓腸道運作更順暢，因此想要瘦得健康、線條漂亮，「喝夠水」絕對是最不能忽略的一環！

