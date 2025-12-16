48歲潘慧如比基尼大解放！帛琉遇鯊魚巡場忘記呼吸

潘慧如去帛琉度假，大展好身材。（球狀星團娛樂提供）

潘慧如開始經營自媒體，完成西班牙朝聖之路的旅程，相關影片引起不少共鳴，她正式啟動全新拍攝企劃「海島慢旅」，希望用自己的視角，帶大家走進世界各地的海島。她才剛從帛琉返台，這趟旅程讓她直呼「真的會捨不得離開」。

她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，「一下水就看到鬼蝠魟從頭頂飛過，旁邊還有鯊魚在巡場，那一刻真的會忘記呼吸。」 也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。除了潛水，她也換上 SUP，滑進洛克群島之間，紅樹林與石灰岩島嶼一路展開，讓人不自覺慢下來。

潘慧如在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟。（球狀星團娛樂提供）

潘慧如Sup秘境探險。（球狀星團娛樂提供）

住宿方面，潘慧如選擇入住當地五星等級的老爺大酒店，無敵海景房可欣賞日出景色，甚至幸運遇見彩虹。她笑說：「旅行就是要放鬆、要舒服，住得好，整趟旅程真的差很多。」旅程中最有趣的插曲，發生在抵達當天。因為太忙來不及租車，原本以為可以在機場搭計程車，沒想到一落地完全沒有車。正當她一臉困惑時，機場人員主動關心，甚至親自開車送她到飯店，潘慧如笑著回憶：「一下飛機就感受到帛琉人的熱情。」

