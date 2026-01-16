48歲男起床「耳朵像被關靜音」 天冷注意耳中風二大警訊！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

近期天氣變化大，氣溫驟冷，小心耳朵其實也會中風。門診就有一名48歲上班族，日前一早起床，發現右耳像被關了靜音一樣，突然聽不到，並伴隨惱人的嗡嗡耳鳴聲，一開始以為只是感冒或洗澡耳朵進水，硬撐至傍晚才驚覺不對勁，就醫診斷發現為右耳重度「突發性感音神經性聽力損失」，即俗稱的耳中風。

中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長、資深聽力師蔡鋕鑫表示，還好該名上班族發現不算太晚，經藥物治療，並依照醫囑進行聽覺輔助器使用評估，輔以聽力輔具介入，目前聽力已獲得改善。

天冷，蔡鋕鑫提醒，不少民眾只光注意手腳冰冷、血壓波動，卻忽略了耳朵這個亦極度依賴血液循環的器官。往年經驗，冬季是「突發性聽力損失」的好發期，尤其在氣溫驟降的清晨與夜晚，更容易悄悄發生。

蔡鋕鑫指出，內耳結構的供血來源是一條極為細小的「迷路動脈」，與心臟、腦部不同的是，它幾乎沒有備援血管，一旦血流因低溫而收縮、血液黏稠度上升，內耳便可能在短時間內出現缺血狀況。

蔡鋕鑫分享臨床常見案例，有人在天冷時突然發現聽力明顯下降、耳鳴加劇，甚至伴隨悶塞感或暈眩，卻誤以為只是感冒、耳屎或壓力大，選擇再觀察幾天，事實上，國內外醫學文獻皆指出，突發性聽力損失本質上是一種內耳缺血性病變，若未在72小時黃金治療期內處理，聽力可能難以完全恢復。

蔡鋕鑫表示，近年耳中風患者已有年輕化趨勢，35至55歲的上班族、高壓族群並不少見。天冷本就會讓血管收縮，若再加上熬夜、壓力大、咖啡因或抽菸等因素，更容易讓內耳的微血管發生狀況。若民眾出現明顯聽力下降或懷疑耳中風情況，建議儘速就醫，經由醫師診斷並安排專業聽力檢測。

