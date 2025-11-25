48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了

記者羅欣怡／ 新竹報導

新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。

具中醫與西醫雙執照的醫師蔡宗璟表示，患者初次看診時左膝部關節因發炎而腫脹疼痛，導致行走不平穩，工作時亦無法久站，診斷發現患者左膝關節紅腫熱痛，容易口渴，飲水也不解渴，小便黃量少，舌色暗紅苔白膩，脈滑數，診斷屬濕熱下注型痺證。

蔡宗璟在臨床選擇膝三針(鶴頂穴、陽陵泉穴、陰陵泉穴)為主穴來治療，再搭配膝陽關穴、血海穴以及足三里穴利濕、消腫、化瘀。由於患者腫痛相當嚴重，左膝關節腫到右膝的一點五倍大，蔡宗璟也開立中醫處方合併治療此關節炎，處方中運用厚朴及陳皮化濕理氣、三稜及莪朮消瘀定痛、威靈仙祛風勝濕、澤瀉去濕消腫，結合針灸與中藥來快速改善病症。

針灸加上中藥服用，讓病患又重新行走。（圖／蔡宗璟提供）

蔡宗璟指出，患者在隔日回診即表示站立及走動時疼痛已有明顯減輕，在後續的針灸及服用藥物治療後連左膝關節的腫脹也逐漸改善，原先使用的西藥止痛藥物便不需再服用，病情皆陸續改善，工作站立及平時走動逐漸恢復正常。

蔡宗璟說明，退化性關節炎主因是軟骨細胞因退化、磨損或外傷而失去修復功能，軟骨細胞釋放發炎物質導致關節滑膜發炎而造成腫脹疼痛。中醫治療的原理在於消除滑膜的發炎讓腫脹消退，亦能改善關節的血液循患，讓發炎後的代謝物迅速排除，改善關節的發炎。

蔡宗璟解釋，退化性關節炎依嚴重程度在西醫可以分為四級：第一、二級中醫治療最有效，可逆轉早期退化，第三級中醫治療後症狀可大幅改善，維持功能避免惡化，第四級中醫能明顯緩解疼痛，可同時評估人工膝關節手術。

蔡宗璟強調，退化性關節炎的中醫治療建議在越早期介入療效越好，也可逆轉退化性關節炎，關節腫脹明顯的患者除針灸外建議要再搭配內服中藥才能發揮最好效果。

