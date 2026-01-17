48歲男一覺醒來耳鳴不斷 醫警示：天冷易「耳中風」

一名48歲的上班族日前一早起床，突然發現右耳像被關掉開關一樣完全聽不到聲音，同時還伴隨持續性的嗡嗡耳鳴聲。起初他以為只是普通感冒或是洗澡時耳朵進水，硬撐到傍晚才驚覺不對勁趕緊就醫。診斷後該患者罹患的是重度突發性感音神經性聽力損失，也就是俗稱的耳中風。所幸患者在黃金期內接受治療，經藥物配合聽覺輔助器評估與介入後，目前聽力已獲得明顯改善。

病毒活化與冷天血管收縮是兩大主因

台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉指出，耳中風常見的原因有兩類，首先是病毒感染後潛伏在體內，受到壓力或免疫力下降影響而重新活化。許多患者在病發前幾週，往往曾有過呼吸道感染的紀錄。其次是內耳的小血管突然發生阻塞。

資深聽力師蔡鋕鑫說明，內耳的供血主要仰賴一條極為細小的迷路動脈，這條血管與心腦血管不同，幾乎沒有其他備援血管。當冬天氣溫驟降引發血管收縮，或是血液黏稠度上升時，內耳極容易因為缺血而受損。雖然年紀大、具備糖尿病史的民眾風險較高，但近期臨床觀察發現耳中風已有年輕化趨勢，35至55歲的高壓上班族也並不少見。

搶救聽力把握7天黃金期

針對耳中風的治療，吳振吉醫師強調「越早投入藥物效果越好」，建議在發病後7天內就醫是關鍵，但越早效果越好。目前的標準治療方式以口服類固醇為主，若效果不如預期，則會改用耳內注射類固醇。此外，高壓氧治療也是現行的主流方案之一，部分患者也會嘗試結合針灸輔助。然而耳中風的預後存在三分之一法則，約有3分之1的患者能完全恢復，3分之1部分恢復，剩下的3分之1則可能完全無法恢復聽力。若內耳的根本問題沒有解決，聽力受損的情況將會持續存在。

突然耳鳴眩暈是警訊

吳振吉醫師說，耳中風的警訊不只是單純的聽不到，部分患者會先出現突發性的耳鳴、悶塞感，甚至合併嚴重的眩暈。由於耳中風的判斷不能只憑個人感覺，醫師呼籲民眾若察覺聽力異常，應儘速尋求專業耳鼻喉科醫師診斷，並安排聽力檢測確認受損程度。

蔡鋕鑫聽力師則提醒，寒流來襲時除了要注意三高控制與規律作息，也應避免熬夜與過量攝取咖啡因，並隨時傾聽耳朵的聲音。若經醫師評估有使用聽力輔具的需求，應選擇具專業資格的管道進行選配與諮詢，確保能保住珍貴的聽覺。