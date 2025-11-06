48歲癡情男稱「Hebe要給我10億」 險遭詐買10萬儲值卡

【緯來新聞網】一名高雄阿蓮區的48歲男子日前差點因誤信網友是藝人「Hebe田馥甄」，準備花10萬元購買Apple Store儲值卡換取虛構的10億元「見面禮」。所幸超商店員察覺異狀通報警方，成功阻止他落入騙局。

48歲男差點被詐騙。（圖／何樂音樂、警方提供）

警方表示，這名蕭姓男子透過WhatsApp與自稱女星「田馥甄」的人展開熱絡互動，對方聲稱年底能見面並贈送10億元，條件是先提供價值10萬元的App Store點數卡。男子信以為真，立即前往超商準備付款。



當地超商的一名廖姓女員工察覺男子購買高額點數卡用途不明，擔心對方受騙，緊急報警處理。警方抵達後，男子一開始仍堅持與藝人互動屬實，甚至表示這是「Hebe親自要求的」。警方苦口婆心勸導，「她怎麼可能送你10億？」、「這種就是騙人的啦！」男子才逐漸意識自己受騙，當場打消購買念頭。



湖內警分局指出，詐騙集團手段日新月異，經常利用民眾追星心態或網路交友誘騙。警方呼籲，遇到要求匯款或購買儲值卡等異常情形，應先撥打165反詐騙專線或110報警，確保財產安全。

