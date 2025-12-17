48歲童顏女星長這樣！息影4年改當家政婦 凍齡祕訣曝光

48歲的崔江姬是韓國演藝圈有名的童顏美女。翻攝YT@@gangjjang337

「童顏女星」崔江姬攜手柳仁英、金志映共同主演的諜報喜劇《特務不受控》在中天娛樂台熱播，該劇有許多緊張激烈的打鬥場面，三名特務作戰時配合無間，被稱為韓版「霹靂嬌娃」，其中崔江姬是動作戲擔當，她展現出不亞於武打演員的俐落身手，完全看不出這竟是她首次挑戰動作戲。

崔江姬（中）在《特務不受控》有精彩動作戲。中天娛樂台提供

該劇講述崔江姬飾演的國情院傳奇特務「白燦美」，帶領著由柳仁英所飾演的菜鳥特務「林睿恩」以及金志映所飾演平日是保險員，過著雙重身份的昔日菁英探員「黃美順」，一同組成「大媽特務三人組」，奉命臥底潛入日光科技公司，揪出犯罪分子，進而衍生出許多爆笑又刺激的故事。

崔江姬劇中飾演傳奇特務「白燦美」。中天娛樂台提供

該劇劇情輕鬆明快，崔江姬在《特務不受控》還有許多相當吸睛的動作場面，像是為了解開任務而背負殺人罪進入監獄成為受刑者，在面對其他兇惡的受刑者刁難時，她以一打四，並以「剪刀腳」大戰惡女，展現超強的武打實力，更以外號「皇家級瘋子」行走監獄，最終解開任務並且出獄。崔江姬提到為了準備這部戲的拍攝，有特別努力訓練，「在酷暑且沒有空調的集裝箱裡練習了大約一個月，我覺得我的體能在那段時間裡有提升！」

除了少數出於安全考慮的場景外，像是高難度的迴旋踢、夾頭轉等動作，都是崔江姬親自拍攝，不過她也相當惋惜有一場高空彈跳的戲，因為拍攝不能穿安全背心，所以沒能自己完成，「我很想親自跳，但是出於安全考慮，是由替身演員來完成」。

崔江姬近來當起YouTuber。翻攝YT@gangjjang337

崔江姬自認膽子較大加上有運動習慣，所以拍攝《特務不受控》的打戲並不會很困難，她今年48歲卻有著童顏，因次被稱為「美魔女」，她更分享自己維持青春的秘訣，「現在我什麼都不做，只有拍戲的時候才會保養皮膚，在家偶爾敷個面膜，也不太用防曬霜，但我會做重量訓練。」更認為經常鍛煉可以看起來更年輕，從18歲就開始拍戲，她大半人生都被演戲所佔據，為了保持良好且穩定的內心，2021年時離開原公司和經紀人，更決定息影，這期間不僅在烤肉店洗碗兼職，更靠著當家政婦，幫明星好友打掃來維持生計，去年還開設個人的YouTube頻道，與大家分享自己的生活，像是體驗農務、旅行、健身等，認真又快樂的日子相當療癒，YouTube頻道更累積10萬以上的訂閱人數。

《特務不受控》由崔江姬（左起）攜手柳仁英、金志映組成「大媽特務三人組」。中天娛樂台提供

在《特務不受控》崔江姬飾演性格強悍對任務使命必達的「白燦美」，不僅直率還敢愛敢恨，但也因為這樣的個性，讓李鐘赫飾演同樣在國情院工作的前男友「董冠修」相當害怕，擔心哪一天「白燦美」會為了他連命都不要，因此以渣男經典的分手藉口「為妳好」提分手，讓「白燦美」聽完立馬拔下髮夾當武器射向前男友，成為「地表最凶狠前女友」，情路相當坎坷。

而戲外至今未婚感情成謎的崔江姬，近期她透露自己的孤單，「我相當羨慕李孝利和洪賢熙」，他們有很好的伴侶陪伴，「曾經有一段時間我真的很孤獨，因為我不想一個人生活」，但現在她對於這一切已能坦然面對。《特務不受控》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。



