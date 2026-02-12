48歲繼子猝逝！馬如龍遺孀沛小嵐缺席告別式 兒悲曝擔心70歲老母「身體受不了」
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍2日猝逝，享年48歲，12日家屬為他在桃園殯儀館舉行告別式，70歲的繼母沛小嵐沒有到場，根據《三立新聞網》報導，馬如龍與沛小嵐的兒子黃士庭坦言，擔心媽媽到場「身體會受不了」，「光看到新聞就已經這麼大反應，不敢讓她看到現場。」
黃人龍與姊姊黃詠淇是馬如龍與第二任妻子所生，但都是由沛小嵐一手帶大，感情非常好。黃人龍猝逝，留下妻子與幼女，黃詠淇悲痛為弟弟治喪。而黃士庭受訪時則淚流滿面，透露媽媽沛小嵐獲知後相當哀傷，家人們不敢讓她到告別式現場，黃士庭就讓小孩陪著她在家，沛小嵐則交代兒子「好好送哥哥」。
兒女擔心太累 盡量不讓沛小嵐接工作
沛小嵐在馬如龍2019年離世後，就幾乎沒有接拍戲工作，被問到媽媽現況，黃士庭透露健康狀況都很好，但兒女們不想讓她太累，因此盡量不接拍戲、活動工作。而黃士庭與黃人龍同父異母，告別式上被列為「堂」輩，他說是按照長輩的意思，自己一點也不在意，也不影響兄弟情誼。
