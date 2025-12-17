48歲賓士男喝整晚酒駕撞死女清潔員 獲救竟辯「沒開車、有找代駕」險遭圍毆

48歲香酥鴨店鄭姓老闆酒駕撞死陳姓女清潔隊員。（圖 ／翻攝自香酥鴨店臉書、記者爆料網）

台南安平區慶平路1日上午發生一起死亡車禍，香酥鴨店「扒趴鴨」48歲鄭姓老闆開賓士酒駕，高速撞上23歲陳姓女清潔隊員，害陳女當場慘死，事後鄭男被發現酒測值高達0.95mg/L，超標近3倍。更誇張的是，鄭男卡在車內被消防人員救出後，第一時間竟謊稱自己沒開車、有找代駕，讓現場民眾及死者家屬相當氣憤，險些遭眾人圍毆。

事故發生在上午8時許，當時垃圾車停靠路邊進行垃圾清運作業，陳女剛收取垃圾，走到車輛後斗準備繼續作業，不料突遭一輛白色賓士轎車自後方高速追撞，讓陳女瞬間被夾在兩車中間，當場無生命跡象，明顯死亡。

事發當時，垃圾車駕駛、陳女男友見狀，從駕駛座下車察看，崩潰地不斷拍打車身，但肇事的鄭男已失去意識，陳女男友只能坐在分隔島大哭。隨後死者家屬接獲噩耗趕到現場，一度氣憤地拍打賓士，但賓士車頭全毀，鄭男也因腳骨折被卡在車內。

有目擊民眾透露，待消防人員用破壞器材將鄭男救出時，鄭男疑似仍處在酒醉狀態，竟聲稱自己沒有開車、有找代駕來，讓現場民眾和死者家屬氣到圍了上去，險些要動手揍人，但警方及時阻攔，避免衝突擴大。

據了解，鄭男在案發前一晚與朋友聚餐，凌晨前往酒吧續攤，清晨4時許又到另一家酒吧繼續喝，全程都開車移動，並於回家路上發生這起車禍。事故發生過後，鄭男被送往醫院治療，還在醫院睡到下午才去做筆錄。

鄭男在警詢時曾否認肇事，又承認經濟狀況欠佳，台南地院法官認為他沒有積極坦然面對司法之意，日後面臨高額民事賠償而選擇畏罪逃亡規避追訴、審判程序的可能性高，因此在16日晚間裁定羈押。

《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

