48歲黃曉明拚了 落榜1年後逆襲成功如願考上博士班

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〔記者馮亦寧／綜合報導〕48歲中國男星黃曉明去年報考博士失敗，經過一年努力，終於成為「家裡第一個博士」，今(10)上海戲劇學院公布2026年博士研究生綠取名單，黃曉明赫見其中，該校博士班錄取率約7.3%。

努力準備一年後，黃曉明以總成績271.34分如願考上博士班，他開心說：「謝謝大家！終於……其實我很緊張。」

北京電影學院表演系畢業的黃曉明，去年5月報考上海戲劇學院博士研究生，外界直到複試名單出爐才知道黃曉明去考博士，可惜最後遺憾落榜，錄取人數僅有1名。

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黃曉明去年落榜，今年推掉工作捲土重來，終於成功考上博士。(資料照，記者胡舜翔攝)

「黃曉明考博」這件事還遭綜藝節目調侃，捲土重來的黃曉明今年以90.67分的成績與其他考生並列第一，並備註「須同等學力加試」，也就是要額外參加政治理論及兩門專業課考試，難度高於普通生。經過加試、複試面試、外籍導師面試後，黃曉明終於如願以償。

他曾受訪透露自己這一年幾乎沒有接戲，原因是「沒有好角色寧可休息」，推掉工作邀約的他便認真準備考試，每天認真反覆狂刷考古題，就連生日也在準備考試。

黃曉明曾說：「我想多學點東西，管理、文學、導演都是我想學習的領域，學習過程讓我感到充實快樂，希望人生更豐盈。」

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