48歲黃曉明考上博士班！ 去年落榜「推掉大量戲約」閉關一年終於上岸
現年48歲的中國大陸男星黃曉明，出道多年憑藉俊朗外型與扎實演技穩坐一線大咖寶座。然而在事業巔峰之際，他始終沒有忘記充實自己，上海戲劇學院今（10）日正式公布2026年博士研究生擬錄取名單，黃曉明的名字赫然在列！他最終以271.34分的總成績成功通過考核，正式被錄取為藝術管理、戲劇策劃專業博士生。消息曝光後瞬間癱瘓網路社群，驚呆大批網友。
影帝為圓夢「推戲約、刻意消失」
事實上，這並非黃曉明第一次挑戰高難度的博士班考試。早在去年，他就曾雄心壯志地報考上海戲劇學院博士研究生，當時以89分成績進入複試，但同年6月公布的擬錄取名單中，黄曉明遺憾落榜，該科系僅錄取一人。當時在採訪中他坦然回應：「明年再戰。」然而，落榜的打擊並沒有讓這位金雞獎、百花獎雙料影帝打消念頭，反而成為他前進的巨大動力。
據業內知情人士透露，黃曉明為了完成攻讀博士學位的終極夢想，在過去這一年裡，做出了令人震驚的生活與工作大調整。他不僅狠狠推掉了許多捧著大把銀子求他演出的電視劇與電影邀約，更刻意減少了大量的公開商演與時尚活動，將自己與娛樂圈的喧囂隔絕，把所有時間全數投入在專業學科的研究與艱深考試準備中，甚至在刷題中度過生日。經過長達一整年的沉澱與挑燈夜讀，終於在第二次報考迎來開花結果的好消息。
據悉上海戲劇學院博士班只有約7.3%的錄取率。校方明確表示，明星考生與普通考生遵循完全一致的考核標準，並無特殊優惠。
48歲活出人生新高度
現年48歲的黃曉明畢業於北京電影學院表演系，與趙薇、陳坤等人同為鼎鼎大名的「北電96明星班」出身。出道多年的他累積了無可震撼的深厚演藝資歷，曾主演《大漢天子》、《神鵰俠侶》、《新上海灘》、《中國合夥人》等紅遍全亞洲的史詩級代表作。
如今即將步入半百之年、事業早已名利雙收的階段，他卻選擇放下身段，和無數年輕學子一樣熬夜苦讀、拚搏學位。他多次在採訪中表示「想做家裡第一個博士」，如今用實際行動證明了活到老、學到老的最高境界。
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