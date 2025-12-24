48歲「叛逆媽媽」堅持生二胎 女星驚呼：人格分裂！爆料遭導演「連拐帶騙」

周雨彤（右）《180天重啟計劃》竟成看護幫媽媽吳越安胎。中天娛樂台提供

周雨彤在《180天重啟計劃》中挑戰一人分飾兩角，不僅要演懷揣夢想，卻不斷被現實打擊的新人編劇「顧雲蘇」，更要詮釋母親「吳儷梅」年輕時的模樣，周雨彤坦言相當困難，更笑稱會接演「吳儷梅」年輕版是被導演連拐帶騙。

周雨彤透露：「導演原本說只有幾場戲，但後來全劇本下來大概兩百場。」但因為當下已經接近開機，所以讓周雨彤只能硬著頭皮拍，她更感嘆：「我感覺我演了兩部劇，一開始我覺得有一點難，因為要演媽媽又要演女兒，我自己有一點分裂。」

廣告 廣告

周雨彤《180天重啟計劃》中分飾兩角。中天娛樂台提供

而劇中48歲的「吳儷梅」懷二胎，由吳越飾演，周雨彤很感謝吳越在這段期間給了她很大的幫助，「越姐跟我說：『妳不要把吳儷梅當成我來演，妳不要模仿我，妳只要演年輕的吳儷梅。』越姐有時候沒有戲，她也會在旁邊看然後跟我交流。」此舉讓她由衷感謝。

48歲要生小孩！吳越也認了：嘆為觀止

《180天重啟計劃》除了有母女之間感動人心的故事之外，也有許多誇張、好笑的劇情，成為劇中一大看點，首集母女倆竟在醫院的婦產科相遇，一邊女兒「顧雲蘇」正和男友鬧分手，希望不要懷孕，另一邊母親「吳儷梅」正與第二任丈夫感情甜蜜，期待迎接新生命，母女間形成強烈對比。

周雨彤（後）與吳越飾演母女。中天娛樂台提供

最後「顧雲蘇」並沒有懷孕，卻是年近50的母親要生小孩。吳越談到此次飾演的「叛逆老媽」，她表示拍戲超過30年，這角色真的讓她眼前一亮，「嘆為觀止，48歲要把孩子生下來，我真的完全服了。」更表示這部戲對她來說就是一份禮物。《180天重啟計劃》24日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。



回到原文

更多鏡報報導

劉宇寧遭命理老師警告：被資方壓榨 身體健康恐出狀況！解套方法曝光

趙露思剛解決合約糾紛 驚傳「禮服遭潑墨」緊急穿舊款！親回真實狀況：有bug

陸劇女神孟子義驚天一摔震撼全網 粉絲預言：新戲要紅了！當晚立刻捧回5大獎