48淨水廠未測戴奧辛 遭審計部糾正

自來水公司共48淨水廠未每年檢驗1次戴奧辛，經審計部要求檢討才改善。圖為台北市長興淨水廠外觀。（本報資料照片）

為了免除民眾對於飲用水含有戴奧辛的疑慮，現行法規要求淨水廠周邊5公里若有大型汙染源，例如焚化爐、火葬場等，應每年檢驗1次戴奧辛，但自來水公司共48處淨水廠卻未做檢測，經審計部要求檢討，才於今年全數納入。

目前「飲用水水質標準」規範，淨水廠周邊5公里範圍內有大型汙染源，例如廢棄物焚化爐、煉鋼業電弧爐、鋼鐵業燒結爐、殯儀館火葬場等，應每年檢驗1次戴奧辛，若連2年檢測值未超標，次年起檢驗頻率可改為每2年1次。

審計部報告發現，自來水公司共48處淨水廠周邊5公里內有火葬場、資源回收焚化廠、煉鋼業或鋼鐵業等，卻未依規定辦理戴奧辛檢驗，於今年函請自來水公司檢討改善，目前台水公司已將48廠納入今年辦理檢驗。

環境部水質保護司長王嶽斌說明，戴奧辛最大來源是從煙道排氣沉降進入地面，故自來水公司檢測的淨水廠，水源均來自地面水體，經詢問自來水公司，48處淨水廠水源多屬封閉式地下水井，受外界汙染影響風險相對較低，當初才未納入檢驗，但自來水公司為強化飲用水安全，今年已完成周邊5公里內設有大型汙染源淨水廠102處檢測，結果符合相關標準，顯示現行供水水質安全無虞。

台灣大學環境工程學研究所名譽教授駱尚廉則指出，儘管淨水廠水源受汙染可能較低，但自來水公司淨水設施設備多直接暴露在大氣環境，處理過程仍可能有戴奧辛汙染，自來水公司應為48處淨水廠做戴奧辛檢測，而從自來水廠出來的水，也應依規定檢測含量。

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，戴奧辛檢測費用高昂，擔憂自來水公司為了節省費用而不針對48處淨水廠進行檢測，建議未來的戴奧辛檢測費用，能由周邊大型汙染源負擔。此外，法規既已明定淨水廠檢測頻率，卻未訂立罰則相當奇怪，呼籲盡快修正《水汙染防治法》補漏洞。