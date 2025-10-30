48.5億美元市場爆發！澳洲超市三巨頭掀起「健康麵包戰」
撰文＝蘇楓雅
根據Statista的市調，澳洲2025年麵包市場的營收將達到48.5億美元，預計2025～2030年複合年均成長率為3.06%。近4年來，連鎖超市3霸王Coles、Woolworths和Aldi投入大量資金提升麵包選項，並增加頂級系列來改變烘焙商品的整體定位，以贏得更多生意及高價位的利潤。全球新冠疫情促使民眾把健康擺第一，並認知到日常的三明治麵包應仔細比較；過去由健康食品店和工匠烘焙坊憑著罕見的酸種、超級種籽及無麩質麵包所主宰的高價位市場，因為重視機能性價值的消費者增多，而驅動超市品牌不甘落後、上場競爭版圖。
健康意識推動超市搶市
生產商積極快速地跟上大眾的消費價值觀來維持市佔率，即使是最普通的Wonder牌白吐司都特別標示添加維生素和礦物質，含有維生素E、B、B3及鐵、鋅，將每日麵包健康功能化的趨勢愈跑愈快，陳列面積愈拓愈寬，令人眼花撩亂；相對凸顯出消費者的知識和細部需求與日俱增。許多時候，選擇是斟酌個人喜好、便利性及價格的結果，姑且不論品質，時下的經濟環境使超市在價格占上風，不僅各家廠牌的商品經常推出折扣，附設的烘焙廚房所出爐的酸種麵包價格也很親民。超市內除了經典的白吐司、全麥和雜糧系列，還有近50種的特殊健康麵包，這種無所不包的陳列行銷怎能不吸引消費者呢？
健康麵包功能細化 消費者選擇更多元
依一般所知的健康需求，大致可從4個角度來挑選切片三明治麵包。
1、一般營養添加
無特殊健康狀況需要注意時，添加高纖維、高蛋白、高鈣質、益生菌等營養素，或者強調升糖指數低，含有鐵、鋅、鎂礦物質，都能帶來吃的多樣化。
若想進一步增加超級食物的攝取，不妨留意含有藜麥、奇亞籽、亞麻仁籽、葵花籽的商品。近來在健身人士以外受到更多關注的蛋白質，有助於組織修復和維持骨骼肌肉的強健，故含大豆、燕麥或鷹嘴豆的都可列入考慮。
2、腸胃消化問題
腸躁症、乳糜瀉或腸胃功能弱的人的首選是無麩質的種類，不過用斯佩爾特古麥以傳統工法製作的酸種麵包，一般被營養師視為「低FODMAP食品」，麩質含量少且相對容易被消化吸收，因此是一個可以少量嘗試的選項。無麩質類可再細分很多種：無乳製品、混合種籽、酸種雜糧、全麥、大豆、亞麻仁籽、粉狀雜糧、甜味乾果等，刷清過去的刻板印象，讓腸胃敏感的人不再只吃一種無味的麵包。這些無麩質麵包的成分多半含有米粉、馬鈴薯粉、玉米粉、大豆粉和樹薯粉。此外，有廠商大膽使用扁豆粉、發酵麥粉或發芽穀（意指小麥或其他穀類經催芽後研磨成粉使用）來說服民眾，他們的麵包引起腸胃不適的機率極低。
3、熱量控制
減少碳水化合物的攝取有益健康和維持活力，同時控制糖分攝取。比如Bürgen牌的低碳水化合物（減少85%）和高蛋白的種籽麵包，或者Alpine牌的低碳（減少84%）全麥都主打高纖、高蛋白、少糖。Bürgen牌還有一個新奇商品：「降低膽固醇全穀燕麥」，特別使用由聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）研發的BARLEYmax®，含4種益生菌、6.5%β-葡聚醣及3.2%抗性澱粉；燕麥和大麥所含的天然β-葡聚醣經科學證實可降低膽固醇，減少腸道對壞膽固醇的再吸收，兩片麵包就能提供3分之1的每日β-葡聚糖建議攝取量。
4、特殊飲食法
原始人飲食法的熱度持續不斷，於是杏仁粉變身替代小麥粉。Herman Brot牌則是徹底用豌豆、大麻籽蛋白、發芽種籽（葵花籽、奇亞籽、亞麻仁籽）及益生菌纖維進行製作。前述的Alpine低碳水化合物麵包，在包裝上也宣傳適合生酮飲食法。
注重工藝的酸種麵包成超市新寵
儘管以傳統製法的嚴格標準來看，超市的商品添加食醋、酵母、乳化劑等，大都不符合酸種麵包的定義，但是酸種麵包已經成為更多民眾的必選。酸種麵包大致分為有機或一般，其次是添加五穀雜糧的變化組合。不過，也有廠商如Edwards，宣傳高蛋白、低碳水化合物的特色。在Aldi超市上架的Bakers Life牌有一項異於常態的標示：24小時或36小時的工法，告知發酵和製作的總時長；由於酸種麵包二次發酵時需要12～48小時才能產生其獨特滋味，故長時間是美味的定奪關鍵。如此透明化的說明，不僅拉高工匠麵包未來的包裝標準，也可能以此贏得長久的信賴。
健康趨勢引領麵包持續創新
注重保健的消費者不再只是尋找營養補充品和綠拿鐵，他們也想藉由烘焙品一舉兩得，其中添加益生菌和機能性食材的麵包需求預計會持續攀升。天然發酵的酸種麵包將維持高尚的地位，而更多創新材料如菊糖、具控制血糖作用的抗性澱粉（青香蕉、大蕉）和低FODMAP混合粉（小米、高粱）將迎接更大的舞台。消費者會仔細閱讀標籤，無論是不含防腐劑的酸種麵包、當季的水果糕餅或長時發酵的歐式麵包，乾淨和誠實的食品才是最終的購買條件。
現在有許多人注意到凝集素（lectins）——麩質其實是凝集素的一種，而凝集素與過敏、發炎、脹氣、腸漏症有關；雪梨的Gluten Free Bakery販售無凝集素的酸種麵包，而Naturis有機烘焙則用不含凝集素的非洲苔麩來製作。今日，不限於小船似的工匠烘焙坊才能敏捷轉舵，資源豐富的超市大艦也在隨機應變；腸胃友善、製程透明化標示、低過敏原等新標準，將緊貼消費者的健康需求脈動不停進化。這不禁令人聯想到獨立烘焙坊是否應該跟進，透明標示所使用的成分呢？
【更多麵包產業精彩探討，請詳閱食力Vol.40季刊《台灣麵包千億商機的虛胖榮景 五大矛盾撕開你所不知道的產業真相》】
審稿編輯：林玉婷
延伸閱讀
爆品難長青 潮流加速洗牌！麵包品牌如何在跟風與淘汰之間求生？
麵包進入健康新時代！跨世代需求如何推動產業差異化與新成長？
冷凍麵團接棒缺工時代 台灣麵包產業的下一個成長基座
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 6 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 16 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 22 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 18 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 2 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 1 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
里長罕見惹怒張善政！他狠酸：還在大罷免？
[NOWnews今日新聞]桃園市政府27日舉行「成功二橋」動土典禮，市長張善政到場致詞，未料，遇上當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，怒批過程倉促、沒和地方溝通，疑似讓張善政罕見動怒，隔空喊話：「陳情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 19 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前