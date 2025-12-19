480公斤K他命丟海裡！毒梟「判9年定讞」潛逃 床上滑手機被逮

潘姓男子躲在恆春某旅社被警方上門逮人。讀者提供



屏東籍潘男組販毒走私集團，2021年涉市價約5億元、480公斤K他命搶灘，卻因漁筏遭海巡登檢被迫丟包，18天後仍有384公斤毒品遭海流沖上岸。潘男因持槍販毒遭判刑9年定讞潛逃，被警政署列「緝逃專案」對象；警方10月13日清晨攻堅恆春一處小旅社，發現潘男赤裸上身躺在床上滑手機，當場將其逮捕歸案。

警方調查指出，潘男與吳姓、賴姓等10人，以及綽號「俊傑」、「小伍」、「小威」、「保羅」等同夥組成毒品走私集團；2021年9月21日，吳、蔡負責駕駛漁筏出海，在距岸約35海浬處接運貨船運來的480公斤K他命，其餘5人則在岸邊待命接收。

返航途中，漁筏在鵝鑾鼻外海遭海巡隊登檢，吳、蔡情急之下將毒品丟入海中，原計畫檢查後再回收，但因天候與海流因素，毒品下落不明，警方持續搜尋，最終在10月7日於屏東縣滿州鄉鹿寮溪海岸找到漂上岸的384公斤毒品。

刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，在毒品運輸案查辦過程中，潘男被查出持有改造槍枝，潘男逃亡期間除了躲藏在恆春、滿州山區及小旅社，還操控詐欺集團，利用人頭帳戶詐領被害款項，牽涉屏東及台中兩地檢署通緝。

經長期跟監與蒐證，警方於10月13日清晨持搜索票攻堅恆春一處旅社，研判潘男仍在睡夢中。進屋後發現潘男赤裸上身躺在床上滑手機，當場將其壓制逮捕，順利結束其長達數月的逃亡生涯，並立即解送歸案服刑。

