480萬人受影響！健保補充保費新制喊卡 石崇良說話了

【記者黃泓哲／台北報導】健保補充保費改革引發爭議！衛福部日前研擬將租金、利息、股利等收入納入「年度結算制」，若一年累計超過新台幣2萬元，就要收取2.11%的補充保費，估計全台約有480萬人受影響，健保財務可增加100至200億元。不過，此舉引起社會反彈，行政院長卓榮泰指示暫緩具爭議的規劃。

衛福部指出，健保改革的目標是讓制度更穩健、更公平，但目前補充保費新制仍在研議階段，尚未定案。衛福部表示，健保已實施30年，過去主要以薪資作為保費來源，但隨著高齡化、少子化加劇，勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下降，如果只靠薪資繳費，年輕世代負擔會越來越重，因此才提出多元繳費的想法。

對於外界質疑「倉促推動」，衛福部長石崇良強調，目前並未正式進入法制作業，也還沒有跨部會討論或舉辦公聽會，僅屬「政策構想」階段。他說，為避免誤會擴大，衛福部決定暫緩具爭議部分，先向民眾說清楚，現階段只是討論方向，尚未形成既定政策。

石崇良也表示，健保改革勢在必行，不會因此停下腳步。後續會秉持「量能付費、公平負擔、照顧弱勢」的原則，持續討論如何調整保費結構與擴大財源。他強調，衛福部的目標不是急推政策，而是讓健保能永續經營，確保每位國人都能獲得公平且穩定的醫療保障。

