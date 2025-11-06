480萬人荷包失血！補充保費股利、租金收入改年度結算 專家籲股民這樣做
衛福部為增加健保財源，將修正《健保法》，利息、股利、租金收入等補充保費由月結改為年度結算，估計影響480萬人，可挹注健保100億至200億元，預計2027年實施。
目前健保除了費率5.17％的一般保費，還有6項補充保費來源，其中高額獎金全年超過當月投保金額4倍部分、兼職薪資所得超過公告最低工資、以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等「每筆」金額超過2萬元，要繳2.11%補充保費。
衛福部長石崇良日前指出，明年將啟動修法，改以年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費等。衛福部社會保險司代理司長陳真慧昨表示，租金、利息和股利過去沒有結算，民眾可能會拆單，將收入控制在2萬元以內，未來改成年度結算後，預估影響480萬人，可增加健保財源100億至200億元。
陳真慧也提到，補充保費單筆扣繳上限，也將由現行1000萬元提高為5000萬元；獎金扣繳部分，目前以個人薪資4倍為準，未來將改為最低工資4倍，以明年最低工資月薪2萬9500元為例，獎金超過11萬8000元就要繳補充保費。
針對補充保費改革，投資專家陳重銘昨在臉書表示，對存股族而言，必須注意2點：扣繳上限部分，因為從1000萬元提升至5000萬，費率維持2.11％。假設年領2000萬股利，原本的上限是1000萬，所以只要繳交1000萬X2.11％ = 21.1萬補充保費；如果提升到5000萬，那麼就要繳交2000萬X2.11％ = 42.2萬元。對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳交補充保費。
至於會影響到一般投資人的，則是年度結算部分，目前的補充保費採「單筆計算」，例如是月配息的ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費。如果改成年度結算，那麼一年領到的股利為1.99萬X12=23.88萬，要繳交23.88萬X2.11%=5千元的補充保費。
陳重銘提到，這將延伸出另一個問題，過去的補充保費都是直接從股利中扣除（就源扣繳），如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，所以隔年要結算再申報跟繳費，「可以說擾民嗎」？
那麼要如何節省補充保費呢？陳重銘指出，因為費率2.11％並不高，所以不用刻意操作節稅，例如除息前賣出棄息就不用繳補充保費，但是萬一填息又上漲，損失反而會更大。再來就是盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司，他看上台積電的主要原因就是配息很少，所得稅跟補充保費都少，但是股價因為獲利成長而持續增加，台灣目前沒有證券交易所得稅，賺到的價差都是免稅的。
陳重銘直言，因為股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢還要繳補充保費並不合理，但是現行的制度都把股利當成所得，可是除息的參考價算法，又不把股利當成所得，這裡就有矛盾。「反正官字兩個口，講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國」。
