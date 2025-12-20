480萬YTR沒交往就結婚！僅半年秒離婚遭妻酸：底層

娛樂中心／綜合報導



結婚對於每個人來說都屬於「人生大事」，往往都要與另一半交往許久才會步入婚姻，不過，有著多達480萬訂閱的日本人氣YouTuber「HIKARU」以及過去被譽為最會賺錢的女公關「進撃のノア（NoA）」卻在今年5月底時宣布2人僅「交往0天」就結婚，當時曾在社群引發不小話題，沒想到婚姻僅維持半年就收場。





480萬YTR「沒交往就結婚」還喊外遇沒差！僅半年秒離婚遭妻酸：底層

日本人氣YouTuber「HIKARU」。（圖／翻攝自IG ＠tadanokarisuma）

綜合日本媒體報導，HIKARU與NoA結婚後風波不斷，半年內不僅接連爆出外遇爭議，甚至曾達成「外遇 OK」的開放式婚姻協議，透過這種極端的方式來維繫關係，無奈雙方價值觀持續擴大，這場前衛的婚姻實驗最終仍以失敗收場。

「進撃のノア（NoA）」過去被譽為最會賺錢的女公關。（圖／翻攝自IG ＠shingeki_noa）





在公開的離婚影片中，NoA言辭犀利且充滿無奈，雖肯定HIKARU在工作上的才華，卻直接脫口批評他在家庭中的表現，「作為老公，他真的在最底層，完全不適合一心一意的人」，甚至以「嬰兒」來形容HIKARU在婚姻中的不成熟狀態，並語重心長地勸告網友切勿嘗試「0日婚」。

HIKARU（左）宣布與NoA（右）離婚。（圖／翻攝Youtube頻道《ヒカル（Hikaru）》）

HIKARU談起兩人段婚姻，他坦承自己確實較看重事業，對於影像的創作始終放在家庭之上，透露自己確實無法承受婚後的束縛趕，甚至腦中還產生出「如果沒有她，才能更自由創作YouTube」的念頭，因此選擇結束這段關係，但他也表示「我可能還會再婚」。





網友們紛紛對NoA（右）感到不捨。（圖／翻攝Youtube頻道《ヒカル（Hikaru）》）





影片出爐後，至今已吸引超過250萬次觀看，網友們紛紛對NoA的神情感到不捨，大多都是批評HIKARU的留言，「他竟然能在諾亞面前說出『我可能還會再婚』這樣的話，這說明他作為一個人，既沒有分寸，也沒有道德，」、「為了博取眼球而結婚的男人」、「NoA應該得到合理的補償（贍養費），因為她被迫接受了這段沒有儀式也沒有蜜月的草率婚姻，浪費了她的一生」。









