4800萬包機案挨轟「民脂民膏」 議長列8建言提醒議會監督底線

澎湖縣議會第二十屆第六次定期會總質詢1日上午落幕，議長陳毓仁總結時，特別點醒澎縣府，縣府預算不是你們口中的「縣府的錢」。

澎湖縣議會第二十屆第六次定期會總質詢上午落幕，議長陳毓仁總結時，以澎縣府編列4800萬委辦費規劃委託旅行社包機為例，特別點醒縣府團隊，縣府預算不是你們口中的「縣府的錢」，都是民脂民膏，不該草率，而是應多方評估、充分溝通後，提出有說服力的提案。

陳毓仁說，縣府坦誠原本「草想」要以包機方式疏解鄉親機位不足問題，經他和多位議員一再提醒諸多疑問，例如跟航空公司協調是否比跟旅行社談好？縣府自行辦理是否比委託旅行社好？包機位是否比包飛機好？緊急機位是否保留至起飛前一到兩小時再釋出？包機位資訊是否上網透明化執行？縣府才思考新方案。

他也指出，提出有說服力的提案，是縣府團隊的職責與義務，請不要用情感來凌駕鄉親的期待，過去已經有太多預算執行卻造成鄉親失望甚至呆帳的前車之鑑，凡走過必留下痕跡，請縣府不要重蹈覆轍。

陳議長同時臚列縣政總質詢8項建議，包括爭取中央實踐總統諾言充足航班，相關後續不假他手，縣府自辦；海上交通是離島鄉親回家的路，南海之星三號、北海交通船等等都不能再等；整體設計開闢北環道路，疏解交通並發揮帶狀功能；直視國旅困境，思考突破高成本之道，並發揮澎湖特色；救命的每一個環節，再痛再難都必須省思改善；健全村里設施環境，直接助益鄉親健康；垃圾處理刻不容緩，湖西資源回收中心更加迫切需要；他山之石可以攻錯，以黑水虻處理廚餘儘速檢討改善等。

陳毓仁表示，感謝縣府團隊接受議會的意見，靜心回想過去，已經達成八成言之過早的第三家航空公司、直接取消沒有替代方案的花火無人機、沒配套只花錢的旅遊消費券、不夠成熟的旅行社委辦包機等，議會都有諸多建言，沈澱過後才會知道一切都是為了讓縣政更好，畢竟在議會審議預算與議案的同時，鄉親除了考驗議會的監督能力外，更關注的是縣府的提案以及執行能力。

