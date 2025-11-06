483億喚醒睡美人！玉山金併三商壽股價再跌

▲玉山金控與三商美邦人壽今（5）日同步召開董事會，並通過換股合併案，估算交易價值達483億元，玉山金董事長黃男州（左三）與三商壽董事長翁肇喜（右三）握手合影。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控、三商美邦人壽5日宣布換股合意併購，以每股8.2元定價收購三商壽，並以玉山金5日之前60日簡單算術法均價32.99元計，換股比率為0.2486股玉山金換1股三商壽，估計交易價值達483億元。不過，今（6）日早盤股價表現兩樣情，玉山金開高後翻黑，並跌破30元，從30.7元跌到29.95元，跌逾1%，而三商壽開高來到7.29元、逾2%，盤中也一度翻黑，目前又回漲來到7.19附近。

玉山金及三商壽宣布合意併購，將全數以股份轉換方式進行，換股交易架構，分子是雙方議定的價格每股8.2元，分母則是玉山金前60日均價32.99元，得出以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東，並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權，兩家公司也將於明年1月23日召開股東臨時會通過此合併案，並待主管機關審議核可後才生效，根據玉山金估計，完成所有合併程序約需半年，因此，可能要到明年下半年才會完成合併。

雖然玉山金合併三商壽後，資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券3大業務獲利引擎的金控平台，銀行、證券及投信將結合壽險通路大幅增進顧客服務量能，提供財富管理顧客全方位資產配置規劃與高端理財，有效擴增高價值客群規模，亦將整合現有投資研究團隊資源，提升金控整體投資收益，不過，市場認為，三商壽的資金缺口將考驗未來玉山金經營團隊整合能力與投資的資產配置能力。

對於三商壽的資金缺口，玉山金董事長黃男州形容三商壽就像「睡美人」，就差王子一個「吻」就能喚醒，只要有資本的注入，就三商壽變成活潑、健康的美人，玉山金也有承諾增資計畫，短時間要先把資本適足率（RBC）補到200%以上，金額沒有很大，但這部分還要跟主管機關報告，還不方便說明。

三商壽董事長翁肇喜被問到未來會參與增資？他則說「一生承諾一生的朋友」，將來一定會當玉山金很好的朋友夥伴，「三商投控一定會做很好的股東」，但增資部分，僅說「量力而為」就是。

不過，市場對玉山金與三商壽合併案看法不一，也反映在2家公司股價上。玉山金今日早盤以30.7元開高後，賣壓湧現，股價隨後翻黑，並失守30元，下探29.95元，跌逾1%，面臨30元保衛戰，目前在30元上下盤整。至於三商壽早盤以7.29元開高，漲逾2%，但盤中也一度翻黑下探7.1元，目前翻紅來到7.19元。

