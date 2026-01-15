486先生翻員工履歷意外挖到寶！ 「財務PT⭢投資經理」2寶媽手握10億操盤金





員工是企業最重要的資產，唯有知人善任、把對的人放在對的位置，企業與員工才能創造真正的雙贏。網紅486先生（陳延昶）分享自身經營經驗，透過一次重新檢視員工履歷，意外挖掘出公司關鍵人才，讓一名原本只負責兼職工作的財務PT，躍升為掌管10億元資金的投資經理，成為企業用人哲學的最佳寫照。

486先生15日在臉書上發文，企業經營與投資一樣，秉持「事緩則圓」的原則，重點在於「拉長時間看全局」，他寫道：「因為錯誤的決定，還不如不做決定」。早年公司累積大量現金，因缺乏成熟的投資規劃，他選擇審慎以對，寧可不做決定，也不輕易冒進。期間雖與熟悉股市堂弟多次討論，仍花了數年時間釐清適合企業體質的投資方向，最終採取穩健策略，逐步建立資產布局。

廣告 廣告

真正的轉折點，來自一次「翻履歷」的舉動。486先生發現，公司財務部一名兼職PT，竟具備證券相關證照，並曾任職大型會計師事務所，只因育有兩名孩子，選擇暫離職場。進一步深談後，他驚覺對方不僅熟悉財務，更對投資與整體資產配置有完整思維。

該名女員工審視了公司資產後，提出的建議，並非單純追求投資報酬，而是從企業角度出發，整合投資、稅務、保險、退休與傳承規劃，並建議引入專業金控團隊共同決策。最終，486先生決定將公司高達10億元的資金交由她負責，並正式轉任投資經理，攜手國泰金控團隊，建立以「穩健、分散風險」為核心的全球資產配置。

486先生強調，這個故事不只是投資成功的案例，更凸顯企業經營的關鍵——人才往往就在組織內部，關鍵在於是否願意看見、敢於託付。當企業願意給舞台，員工也能回饋超乎預期的價值，這正是企業長期競爭力的根本。他說：「天行健，君子以自強不息，人生如果你只看一年、兩年，有時候看不出什麼，但如果你把時間拉長到10年、20年，你就會看懂這個局到底是什麼。」

（封面圖／翻攝《陳昶》的臉書）

更多東森財經新聞報導



「10萬救命錢」開放申請！ 3年固定利率 年息2.165%

南韓罹癌因素6%來自飲食！「這美食」列頭號殺手 台人要也注意

「北捷這2站」誰建的？ 他轉乘走到懷疑人生 網共鳴：環狀線更爛