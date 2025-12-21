486先生退休2年就復出！秒做這1事嘆：最殘酷體悟

娛樂中心／綜合報導



向來直言、喜歡評論時事的電商網紅「486先生（陳延昶）」，曾在2023年宣布退休，但仍相當關心台灣政治和國際時事。不過，退休已久的他，卻選擇在今（2025）年5月復出，近日他也透過社群分享了自己復出後，率先在公司做了「這件事」，強調「這個舉動，是基於對當前科技衝擊最直接、最殘酷的體悟」。





486先生退休2年就復出！一回公司秒做「這1事」他曝暗黑內幕：最殘酷的體悟

486先生（陳延昶）日前宣布要退休。（圖／翻攝486先生YT）





486先生20日透過臉書發文，表示今年5月，我決定重新復出，「回到公司接手的第1件事情，就是裁撤掉行銷部與企劃部，並將相關人員調往更需要人力判斷的職位」，他也感嘆「這個舉動，是基於對當前科技衝擊最直接、最殘酷的體悟」。



486先生進一步指出，過去，想要籌備1場活動，企劃部的人員可能要耗費3、5天甚至一週去研討、撰寫企劃案。但現在，「我只需要把需求丟給AI，它能在3分鐘內就完成好幾組不同的SOP。我只需在不到30分鐘的時間內，去審核、解釋與判斷這些可能性，然後拍板定案」，強調「這就是現在AI對人類組織的衝擊，它將決策與執行的效率壓縮到了極致」。

486先生坦言「回到公司接手的第1件事情，就是裁撤掉行銷部與企劃部，並將相關人員調往更需要人力判斷的職位」。（圖／翻攝自486先生臉書）





486先生分享自身經歷，發現「資訊搜集不再是時間黑洞」，表示以前要查資料，必須打開Google搜尋網頁，開個10個、20個分頁，花大量的時間去閱讀、比對、分析。現在，只要同時向幾個AI工具提問，它就能給我結構化的答案。「我的工作從『搬運工』變成了『裁判』，只須花3分鐘去比對這些資訊，抓出可能存在的錯誤或偏差，將過去數10分鐘、甚至1、2小時的工作量徹底解放」

再者「內容製作的成本平權化」，486先生表示，以前公司想要拍攝、製作專業影片，我們這種小成本小製作的公司根本負擔不起大場面。但現在，影像部門也可以利用AI工具，以極輕、極便宜的價格和成本，製作出過去需要大團隊才能實現的內容。

486先生提醒「AI不會讓你更輕鬆，只會讓你更忙、更值錢」。（圖／民視新聞網）





不過，486先生也提醒「AI不會讓你更輕鬆，只會讓你更忙、更值錢」，認為在AI時代下，「我們被要求在更短的時間內，處理更多、更複雜、更高品質的任務」，但也表示不必將AI想得太複雜，就像30年前剛出社會時，拿起報紙找工作，徵才廣告上寫著「內勤需熟Word、Excel」一樣，當時那是專業技能，但現在已經是最基本的生存能力。「再過2年，情況也是一樣。你不懂AI的操作，不熟悉這項科技，你就很難在社會上找到那些『比較有趣、比較好玩』的工作。即使是廚師，我想也該思考如何利用AI來輔助這個行業，做出流程的創新與效率的提升」。



486先生也在文章中建議民眾，需要趕快去了解AI的進步，但請注意不必花太多時間去「鑽研」，因為當你花盡心思研究一個AI模型A時，它可能已經進化到了B，甚至C。它的變化速度快到讓你措手不及，只要「專注運用」，鎖定在自己工作職場上，哪些環節可以直接應用AI來提升效率？（例如文案生成、數據整理、SOP優化）；「適度投入」，只需下一點功夫，將AI變成你的得力助手即可；「避免沉迷」，別讓自己所有的時間和精力都陷在追蹤AI的「最新進度」上，那會讓你失去核心的工作產出能力。





