486先生酸中「錯估局勢」 別以為日本會就範！

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中國對日本的大規模文化抵制，不少日本藝人在中國的活動受阻。連「平成歌姬」濱崎步原訂在上海的演出，也因主辦單位以「不可抗力」為由被迫取消。今（1）日，知名電商網紅「486先生」在社群分享對此事的看法。他提到，中國目前對日本採取的手法，長年都用在台灣藝人身上，但中國錯估情勢，以為日本人也會就範。然而，日本人「不只腰桿直挺，甚至還更加支持高市首相」，強調日本之所以強大並非沒有原因。









近日傳出日本藝人赴中活動受阻，連濱崎步在上海的演出也被迫取消。她也於昨（30）日在IG分享「無人演唱會」的謝幕照。（圖／翻攝自IG ＠a.you）





中、日兩國緊張關係持續升溫，而這把火也延燒到娛樂圈。近日傳出日本藝人赴中活動受阻的消息。針對此事，486先生今（1）日在臉書寫道：「其實中國搞日本藝人的手法，長年來都是用在台灣藝人身上的，但中國錯估情勢，以為日本人也會就範。」他還提到，中國過去這招能成功，「純粹因台灣藝人素質本就低，嚇一下膝蓋就軟了，且台灣人還會幫忙施壓政府」、「反觀日本藝人跟日本人，不只腰桿直挺挺，甚至還更加支持高市首相」，顯示日本之所以強大並非沒有原因。

網紅「486先生」分享對於日本藝人赴中活動受阻的看法，並大讚日本人「腰桿直挺挺」，會強大不是沒有原因。（圖／翻攝自陳延昶臉書）

文章一出，有網友留言表示：「台灣藝人我最欣賞的是邰智源哥，敢表達自己的心聲」、「台灣還是有膝蓋硬的，膝蓋軟就華腦藝人舔人民幣的廢物」。也有網友指出關鍵點：「日本流行文化 ，長年引領亞洲，日本國內市場也夠大，不用看中國臉色，更不要說，能在日本混出頭的藝人，皆非等閒之輩。台灣那些花拳繡腿的藝人，就不用說了。」。





