49屆台韓經濟聯席會議今登場 深化半導體、AI合作受矚

中華民國國際經濟合作協會（CIECA） 韓國委員會主任委員、神盾副總經理張心玲。

第 49 屆台韓經濟聯席會議於 11 月 27 日在台北盛大舉行，吸引台韓雙方超過百名產官學代表與會，共同探討在人工智慧（AI）驅動全球變革下的合作新契機。由中華民國國際經濟合作協會（CIECA） 韓國委員會張心玲主任委員與韓國經濟人協會（FKI） 韓台經濟協力委員會金畯 （Joon Kim） 委員長共同主持，本屆會議再度展現台韓企業界面對國際變局時合作與對話的重要性。

開幕典禮分別邀請駐臺北韓國代表部高尚郁代理代表和經濟部國際貿易署胡啟娟副署長致詞，表達兩國政府部門對台韓民間經濟合作的重視和支持。近年台韓關係持續升溫，雙邊交流密切。根據台灣財政部資料，2024 年雙邊貿易額達 645 億美元，台灣自韓國進口達 437 億美元，年增為 53.81%，今年1-9 月成長率依舊亮眼達 55.12%，顯示台韓在半導體、電子零組件、能源設備等領域的相互依存快速加深。在人文交流方面， 2024 年來台韓國旅客突破 100萬人次，成為台灣最重要的觀光客來源之一，同時台灣赴韓人數也持續攀升，雙向觀光熱絡顯示彼此社會與文化連結日益緊密。這些最新數據凸顯，台韓是亞洲地區少數兼具深度產業互補與高度社會往來的雙邊關係，而這也為本次聯席會議的深化合作奠定重要基礎。

今年會議以「AI 時代下的產業合作與永續發展」為主軸，規劃三大主題： AI 基礎設施合作（半導體與先進產業）、AI 與綠色能源轉型、AI 在文化內容與智慧零售流通業的應用。議題涵蓋科技、能源、文化等面向，充分呈現 AI 如何成為串連產業鏈、促進跨領域創新的關鍵力量。台灣華碩、乾瞻科技、振生半導體與韓國 FuriosaAI 等專家，以及韓國在台灣大學客座教授分享了 AI 晶片、供應鏈韌性與量子安全等前沿趨勢；在綠能領域，工研院與韓國 UNISON、LS Cable 討論 AI 在能源管理與再生能源效益優化上的應用；文化內容與智慧零售流通業的應用議題則由現代百貨、 釜山廣域市廳及台灣白鷺鷥基金會示範 AI 與創意產業的跨界融合。為使韓國代表更深入了解台灣產業環境，本次會議亦安排韓方企業相關的參訪活動 。首日代表團造訪神盾集團旗下 AI 晶片與運算技術團隊，實地觀察台灣在 AI Chiplet、無人機/機器人 AI 平台及 3 奈米異質運算架構的研發成果。

次日則於 IP Lab 文化內容實驗室體驗 4D Views 、 VR 沉浸式影像與 AI 跨媒體創作流程，展現台灣在文化科技領域的創意與技術整合能力。韓方代表團普遍表示，這些參訪讓他們對台灣的創新能量有了更深刻認識，將持續評估技術合作與投資可能性。

今年聯席會議成功促成了跨領域、跨產業的交流，更為雙方共迎 AI 時代挑戰奠定協作基礎。展望未來，在半導體、綠能、文化科技及智慧流通等領域，台韓雙方都具備高度互補優勢，透過制度化合作平台與企業直接對話，勢必能持續創造具體成果，推動雙邊經貿關係再攀新高。



