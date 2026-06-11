49枚戰斧飛彈轟炸伊朗 川普：伊朗請求美軍中止目前軍事行動
美國總統川普（Donald Trump）於6月10日接受福斯新聞（Fox News）特派記者崔伊．英斯特（Trey Yingst）專訪時首度透露，伊朗官方已直接與美方取得聯繫，並請求美軍中止目前對伊朗境內的軍事行動。
福斯新聞記者英斯特指出，川普在訪談中詳細說明了這場轟炸行動的最新進展、與德黑蘭當局的談判現狀，並嚴正警告，若伊朗最終拒絕美方提出的協議草案，美軍不排除採取進一步的軍事打擊。川普強調，即便伊朗官方不斷透過管道尋求停火，但美軍目前仍持續鎖定其境內的軍事基礎設施進行精準摧毀。
美軍已向伊朗境內發射49枚戰斧飛彈
根據英斯特轉述的軍方數據，美軍在最新一波攻勢中，已向伊朗境內多處戰略要地發射了高達49枚的「戰斧巡弋飛彈」（Tomahawk missiles），部分轟炸目標距離伊朗首都德黑蘭（Tehran）僅約40英里（約64公里）。。此外，川普也證實美軍多架主力戰鬥機正於伊朗領空執行任務，全力癱瘓伊朗西南部靠近波斯灣（Persian Gulf）一帶的雷達設施與防空系統。
英斯特在報導中引述川普的話表示：
總統向福斯新聞證實，美軍已動用49枚戰斧飛彈重創伊朗境內多個目標，部分打擊點距離伊朗首都德黑蘭甚至不到40英里。與此同時，美國戰機也在伊朗領空持續執行任務，徹底清除該國西南部及波斯灣沿岸的雷達與防空系統。而這一切軍事施壓，正是在伊朗極力試圖說服美國停止轟炸的期間內同步進行。
對於伊朗官員直接向川普提出的停火請求，川普雖表示這一輪突襲將在短期內告一段落，但他同時拋出嚴厲預警，指出若德黑蘭當局拒絕簽署阻止其發展核子武器的最新擬議協議，美國將毫不遲疑地發動更具毀滅性的追加攻擊。
英斯特進一步表示，川普在訪談中反覆重申，徹底圍堵並防止伊朗政權取得核武，始終是這場代號為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）之軍事任務的核心宗旨。
對伊朗加碼實施新一輪的空襲與飛彈轟炸
英斯特隨後在新聞中補充，當他直接詢問川普先前的停火協議是否已形同具文時，川普毫不客氣地直言，那根本是「世界歷史上遭到最嚴重、最多次違背的停火協議」。
而在川普公開對德黑蘭當局發出切勿蓄意拖延衝突談判的嚴厲警告後，美軍隨即於6月10日加碼對伊朗實施新一輪的空襲與飛彈轟炸。美國軍方隨後發表官方聲明證實，這項最新的軍事打擊是依據總統川普的直接命令所執行的精準行動，用以強力回應伊朗方面持續不斷的敵對與挑釁行為。
責任編輯：許詠翔
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