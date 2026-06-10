49檔千金股5月營收強弱一次看！川湖狂飆46%稱王、力旺腰斬

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股市資料照。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 隨著台股站穩高檔，市場對高價股的關注度也持續升溫。目前台股「千金俱樂部」成員已擴增至49檔，包括上市30檔、上櫃19檔，成為觀察產業景氣與企業競爭力的重要指標。根據萬寶投顧研究部(9日)最新統計資料 (下圖一)，截至6月8日為止，已有25檔千金股公布5月營收表現，其中AI、伺服器、IC設計與高階材料族群仍展現強勁成長動能。

從5月營收月增率（MoM）來看，川湖（2059）以46.1%的驚人成長幅度奪下冠軍，展現AI伺服器滑軌需求持續爆發的強勁動能。排名第二的宜鼎（5289）月增13.4%，受惠工控與邊緣AI應用需求回溫；群聯（8299）則以13.0%位居第三，反映NAND Flash市場回溫與企業級儲存需求增長。台光電（2383）與竹陞科技（6739）則分別以12.2%、9.0%的月增率擠進前五名，顯示高階CCL材料及半導體設備相關需求依然熱絡。

AI供應鏈仍是千金股成長主旋律

觀察圖一前段班名單可以發現，AI基礎建設相關產業仍是最大贏家。川湖、台光電、群聯等公司皆與AI伺服器、資料中心或高速運算需求密切相關，在全球雲端服務業者持續擴大資本支出的帶動下，營運表現維持高檔。

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此外，創意（3443）、AES-KY（6781）、智邦（2345）等熱門AI概念股，5月營收也繳出正成長成績，顯示AI題材不再侷限於晶片設計與代工，而是全面擴散至網通、電源與周邊零組件領域。

部分個股短線降溫 力旺月減逾五成

另一方面，部分高價股則出現短期修正跡象。其中力旺（3529）5月營收月減50.2%，為目前公布企業中減幅最大。不過值得注意的是，力旺4月營收曾大幅成長406%，基期偏高因素也使得5月數字相對回落。

其餘衰退幅度較大的個股包括高力（8996）月減33.4%、大立光（3008）月減14.4%、富世達（6805）月減12.8%，以及亞德客-KY（1590）月減10.0%。法人認為，部分公司營收下滑屬於出貨時程與季節性因素影響，仍須搭配第二季整體表現進一步觀察。

台積電、聯發科24檔重量級千金股尚未揭曉

值得留意的是，目前仍有24檔千金股尚未公布5月營收，包括市場最關注的台積電（2330）、聯發科（2454）、雙鴻（3324）、祥碩（5269）、嘉澤（3533）等重量級企業。

依照主管機關規定，上市櫃公司營收公告截止日為6月10日，因此未來兩天仍將迎來密集的營收揭露潮。由於目前榜單後半段主要依據4月表現進行排序，隨著剩餘公司陸續公布最新數據，千金股排名仍有機會出現大幅洗牌。

千金股是產業趨勢風向球

能夠躋身千金股俱樂部的企業，往往具備技術門檻高、獲利能力強與市場競爭力佳等特性，因此其營收變化也常被視為產業景氣的重要領先指標。

從目前已公布的數據來看，AI伺服器、高速傳輸、記憶體與半導體設備仍是推動高價股成長的核心力量。接下來隨著台積電、聯發科等權值股陸續公布5月成績單，市場也將進一步驗證AI浪潮是否持續推升台股千金俱樂部的獲利動能。

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