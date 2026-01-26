49歲女偏頭痛後意識不清 竟是「水滴型動脈瘤」破裂險喪命
【健康醫療網／記者陳靖安報導】49歲的林女士時不時就容易偏頭痛，半年前在家中突然出現劇烈頭痛，原以為服藥後可以緩解，但症狀卻越來越嚴重，甚至意識逐漸不清，家人緊急將其送往急診。台北慈濟醫院神經外科張迪生醫師透過電腦斷層，顯示大腦有廣泛蛛網膜下腔出血，發現一顆水滴型動脈瘤，緊急安排手術。
「水滴型動脈瘤」二次破裂 再次手術、預後良好
張迪生醫師提到，患者以電腦斷層血管攝影確認，其內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤，隨即安排緊急手術治療。不料在手術開始之際，動脈瘤便發生二次破裂，醫療團隊隨即將林女士轉入加護病房觀察。
經過兩週密切照護，林女士的腦壓逐漸穩定，張迪生醫師再次進行開顱及動脈瘤夾閉手術，後續配合腦室腹腔引流及顱骨成形手術讓腦壓恢復穩定並復位。術後至今，林女士神經學預後良好，重新回到日常生活。
「腦動脈瘤破裂」頭痛、噁心嘔吐 嚴重恐危及生命
腦動脈瘤是大腦的動脈管壁受到長期血流壓力影響而出現的氣球狀突起，除了先天結構脆弱外，高血壓是最重要的危險因子之一。多數動脈瘤在還沒破裂前，部分患者可能會有偏頭痛的情形，一旦破裂，就容易出現劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬及意識改變等情形，若未及時治療，可能引發嚴重腦損傷，甚至危及生命。
張迪生醫師說明，動脈瘤好發於40-60歲的族群，以台灣而言盛行率約2-5％。其破裂後的死亡率非常高，初次破裂的患者約三分之一出血後到院前已死亡，另外三分之一接受治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中有六成經治療後仍可能因為血管痙攣、水腦症或癲癇發作而有神經缺損等狀況。
他進一步指出，動脈瘤二次破裂並不少見，文獻顯示破裂後 24 小時內再次出血的風險約4–15％，死亡率往往比第一次更高。而林女士的特殊性在於多數患者是動脈瘤破裂後緊急來院接受首次手術，但她是在第一次手術突發破裂，造成腦膨出，卻仍在團隊努力下搶救成功，之後才能再進行第二次手術。第一次手術中發生破裂卻能存活，並有機會再次開刀處理，是非常少見的情況，也是此次案例最關鍵的意義。
動脈瘤二次破裂 採取「階段式手術」困難度高
臨床上，動脈瘤主要利用電腦斷層血管攝影來診斷，治療上以開顱手術為理想選擇。醫師首先須移除頭蓋骨，在顯微鏡的協助下精細分離血管與神經結構，清楚看見病灶後，再以動脈瘤夾夾住動脈瘤根部，阻斷血液進入動脈瘤，使其失去壓力來源，避免再次破裂。而透過夾閉手術，動脈瘤的復發風險極低，但預後仍取決於病人在急性期是否能順利度過血管痙攣、水腦症與癲癇等階段性挑戰，因此術後仍需密切追蹤，必要時予以腦脊髓液引流及藥物控制，同時搭配妥適的復健與生活照護。
特別的是，以林女士這種遭遇動脈瘤二次破裂的情況，手術難度更高，因此需採取階段式的手術策略。張迪生醫師說明，動脈瘤再度破裂常伴隨嚴重腦水腫與顱內壓升高，因此夾閉動脈瘤後並沒有直接將頭蓋骨放回，而是於病況穩定後，安排腦室腹腔引流排出多餘腦脊髓液，再進行顱骨成形手術，將頭蓋骨安全復位。
維持良好生活習慣 助降低腦血管疾病風險
維持良好生活習慣有助降低腦血管疾病風險。張迪生醫師提醒，規律運動能穩定血壓並促進循環；飲食上盡量減少高油鹽與加工食品，多攝取蔬果、蛋白質與全穀類，有助控制三高。此外，天氣轉涼時也要注意保暖，特別是清晨與夜間溫差大時，保持頭頸部溫度可避免血壓驟升，若有出現頭痛等症狀，務必及時就醫，以免延誤治療時機。
