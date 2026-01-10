49歲女多方除皺卻更顯疲態！皮膚科醫師教你破解歲月痕跡

【健康醫療網／記者陳靖安報導】49歲黃女士因為臉部有皺紋，多年來嘗試過許多抗老產品與肉毒桿菌注射，但效果不佳，甚至覺得臉部更顯疲態。親友介紹她到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心蔡雅雯醫師的門診求診，透過專業檢查後發現其皺紋並非單純的表情紋，是屬於廣泛老化細紋與鼻基底凹陷形成的法令紋，經過雷射治療細紋搭配局部玻尿酸注射治療法令紋後，不僅皺紋減少，整體也更顯年輕。

內因性造成的皺紋是自然老化 外因性則與生活型態有關

蔡雅雯醫師指出，皺紋的成因大致可分為內因性與外因性。內因性老化與基因、賀爾蒙變化、皮下脂肪流失有關，是時間無法避免的自然過程；外因性因素則包括紫外線照射、抽菸、肌膚乾燥、不良生活作息及過度使用表情。如果想要延緩皺紋生成，最根本的方式仍是健康的生活型態與每日防曬，再搭配含有A醇、胜肽、維他命C與玻尿酸等成分的保養品，能幫助肌膚維持彈性與保水度，減緩皺紋形成的速度。

醫學將皺紋分為四類 成因不同、對應治療也不同

蔡雅雯醫師說，從醫學角度來看，皺紋可依形成機制分為動態皺紋、靜態皺紋、重力皺紋與乾燥細紋。動態皺紋是隨著肌肉收縮出現、放鬆後即消失的表情紋，如抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋等；若長期反覆使用同一群肌肉，這些動態紋會逐漸固定，成為靜態皺紋；至於重力皺紋，則源自膠原蛋白與彈性纖維的流失，當皮膚與深層組織支撐力減弱，在地心引力作用下便會出現嘴邊肉、木偶紋等紋路；乾燥細紋則多因肌膚含水量不足而產生，常在氣候變化或清潔過度時出現。

治療皺紋除了考慮成因 還需考量皺紋的深淺層次

蔡雅雯醫師表示，當皺紋已明顯出現，治療便需依成因與深淺層次而定。肉毒桿菌能有效放鬆肌肉，改善動態皺紋；雷射治療可刺激膠原蛋白再生，淡化靜態紋；若皮膚鬆弛導致輪廓下垂，則可藉由電音波緊膚療程恢復彈性。玻尿酸注射也是常見選擇，小分子玻尿酸適合眼下或頸部細紋，中、大分子則能支撐較深層的法令紋與木偶紋。至於嚴重鬆弛的深度皺紋，則可能需要手術拉皮才能徹底改善。

皺紋是時間與生活習慣的累積 一昧除皺不如選擇最適治療

蔡雅雯醫師強調，皺紋不只是時間的痕跡，更是生活習慣與肌膚健康的綜合反映，這些表面看起來相似的紋路，其實有著截然不同的成因與對應治療方式。面對老化不該一味追求快速「除皺」，而應從理解開始，尋求專業醫師診斷，根據自身狀況選擇最合適的治療。

【延伸閱讀】

皺紋、流汗都能改善！醫解答「肉毒桿菌常見疑問」 這些族群要注意

廣告 廣告

23歲就開始抗老？八成女性最怕臉部細紋 再生醫學助攻



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67302

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw