49歲女星傳婚變4年情斷 才背債500萬又爆離婚小7歲老公

女星王俐人(左)與林琮軒(左)昔日一起上節目。（緯來戲劇台提供）

從電視劇《麻辣鮮師》出道的49歲女星王俐人，2021年12月與小7歲的演員林琮軒結婚，當時還努力嘗試人工受孕，可惜沒有結果。近年轉戰餐飲業的她，去年才因「好心借名」幫朋友開店，背上500萬元債務，還被債主告上法院，不料，近日卻被周刊爆料傳出已在去年底悄悄離婚，結束近4年的婚姻。

據《鏡週刊》報導指出，49歲女星王俐人在數月前已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，消息之所以會曝光，是她曾私下向友人簡短吐露心聲，「分了比較輕鬆」。兩人2021年12月7日登記結婚後，至今沒有補辦婚禮，就連求婚橋段也很特別，林琮軒當時在廁所單膝下跪，用紙摺戒指求婚，蜜月更是「出差順便去」，讓王俐人又氣又無奈。

廣告 廣告

此外，王俐人打算補辦婚禮時，林琮軒先說「家族太複雜」，後來才坦承因父母離異，不知如何協調雙親出席婚禮，至今尚未宴客。愛浪漫的王俐人喜歡要價百萬的心型粉鑽，但務實的男方則回應「不如去後站買鋯石」，也讓她哭笑不得。

兩人婚後同住女方家，看似感情甜蜜卻是小摩擦不斷，包括經濟壓力、事業觀念，樣樣難免有分歧。尤其王俐人2025年擔任日料店「若真間 割烹料亭」掛名負責人，但友人6月消失，欠下500萬元爛帳，廠商、房東、裝潢費用全向上王俐人討債，積蓄早已為私廚燒光、欲哭無淚，最終只能靠法律自保。在多重壓力之下，婚姻似乎也走到盡頭，傳出雙方去年底和平分手。但對於婚變一說，王俐人和林琮軒暫未有回應。

而王俐人的社群4天前曾PO文抒發心情，她表示，「謝謝2025經歷的一切，起起伏伏的走過、累積了快樂難過的回憶。謝謝你、謝謝出現在身邊的每個你，一個人前進的路上，因為你們的出現而有不同意義。也謝謝自己，不論日子是困難還是容易，人生沒有所謂的輸贏，只要每一天都還在努力，就是最棒的自己」。

更多中時新聞網報導

制度＋技術＋材料 築綠能防火牆

丁噹演唱會前生日 許願高雄連唱兩天

《怪奇物語》「威可那」享受凌晨上工