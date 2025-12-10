49歲女星海邊比基尼照太猛！每天跑健身房練出逆天狀態 21歲女兒遺傳神基因更搶鏡！

（圖/取自曾雅蘭IG)

去到泰國芭達雅，曾雅蘭整個人直接開夏日模式，大方穿上印花、藍色兩套比基尼，在海邊、泳池邊怎麼拍都零死角。

最吸睛的是，她完全不避談自己的身材秘密，甚至笑說「才不枉費我在台灣每天泡健身房」，從腹線到手臂線條都能看出她長期的訓練痕跡，49歲狀態維持成這樣，難怪粉絲一看到照片都刷一排「太扯」。

(圖/取自曾雅蘭IG)

她在健身房揮壺鈴、跑跑步機的畫面也同步被翻出來，比基尼照之所以能這麼穩，是因為私下真的把訓練當例行公事。就算是旅行，也能看得出她是那種一拍照就會立刻驗收成果的人，完全説服力滿分。

(圖/取自曾雅蘭IG)

更讓人驚訝的是，她21歲的女兒也遺傳到超強體質！先前在海邊曝光的黑色比基尼照，青春感、比例、皮膚狀態都好到不像話，網友直接形容是「媽媽美、女兒也美」，母女兩個站一起就是不同世代的高顏值教科書。

（圖/取自曾雅蘭IG)

從日常合照裡也能看出這一家人感情緊密，無論旅行還是慶生都黏在一起，完全是演藝圈裡最會保養、也最會陪伴孩子的媽媽代表。

(圖/取自曾雅蘭IG)

整組照片看下來，難怪大家都說曾雅蘭根本把「自律」活成最佳廣告：自己練得美、女兒也被遺傳得剛剛好，49歲還能穿比基尼穿成這樣，也太讓人佩服。

