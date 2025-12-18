49歲季芹素顏模樣被拍到！王仁甫錄影中緊急喊卡 超特寫樣貌震驚全網

記者鄭尹翔／台北報導

藝人王仁甫與老婆季芹日前帶著女兒前往日本旅遊，卻因訂錯飯店日期，又碰上東京大連假，導致市區飯店一房難求，一家三口深夜拖著行李流落街頭，驚險過程曝光後引發熱議。不過比起旅程出包，更讓網友關注的，則是季芹在分享經歷時「素顏上鏡頭」，除了展現夫妻間自然又甜蜜的互動，特寫拍出皮膚超好的狀態也讓不少粉絲大讚，不只白皙又緊緻，完全凍齡。

季芹在影片中透露，發現飯店訂錯時間後，全家立刻分工找住宿，從新宿、上野、銀座一路查到原宿、涉谷，不是完全沒房，就是房價高得驚人，一晚動輒台幣4萬元起跳，甚至看到十多萬元的房價，讓她當場崩潰，直呼這趟旅程堪稱「史上最ㄎㄧㄤ的一次」。

當晚不只飯店難找，就連車站寄物櫃也全數客滿，一家人拖著行李站在東京街頭，季芹一度苦笑問：「難道要帶著女兒露宿新宿公園嗎？」所幸最後她冷靜找到一間可泡湯、按摩，還能休息過夜的三溫暖，讓一家人順利有地方落腳，避免在異地露宿。

事後回顧這段驚魂夜，夫妻倆在鏡頭前討論時，季芹以素顏入鏡，王仁甫還關心詢問「你素顏可以嗎？」季芹則撒嬌回應：「你不是說我素顏也很漂亮？」王仁甫隨即解釋，自己只是擔心老婆素顏不能上鏡頭，貼心對話讓不少網友直呼被閃到。

儘管旅程出包、過程驚險，夫妻倆仍以理性又幽默的態度面對，王仁甫更笑說自己是第一次在三溫暖過夜，覺得相當新鮮又興奮，而季芹則因半開放式睡眠空間失眠到半夜。兩人真實分享旅途中狼狽又甜蜜的一面，也讓網友大讚夫妻感情依舊甜蜜。

