49歲廖家儀兩度歷經重大手術 「滿血復活」回歸舞台！勇敢揭開舞衣露出傷疤

有「國標舞女王」稱號的台8女星廖家儀，因身體狀況歷經兩次重大手術，已休養好一陣子，近日「滿血復活」重登舞台，身穿豔紅戰袍，在鏡頭前勇敢揭開舞衣下方的手術疤痕，並驕傲表示：「我本來想遮起來，但後來覺得，這是我努力跳回來的印記，我很驕傲。」引起現場熱烈掌聲。

49歲的廖家儀2019年因滑雪意外導致十字韌帶斷裂，去年又因椎間盤突出進行第二次大型手術，兩次皆是對舞者極具殺傷力的重創，演藝與舞蹈工作一度全面停擺。這次華麗回歸，廖家儀僅用一週就完成高難度國標舞的排練。她希望以自身經歷鼓勵所有正在與病痛奮戰的人：「受傷沒關係，只要復健，我們就能再次站起來。」

指導老師退役告別！廖家儀演出別具意義

此次回歸舞台對廖家儀而言更具深度意義，這是她的指導老師、愛舞舞團林文藝與陳文華兩位退役選手的告別晚會。廖家儀透露，自己是兩位老師第一位被帶出國比賽的台灣師生選手，當年一起征戰國際舞壇殿堂英國黑池（Blackpool）的記憶至今鮮明。

除了舞台回歸，廖家儀另一個全力以赴的戰場，是她監製的新片《空姐復仇記》。電影目前進入後製階段，她與團隊反覆檢視各版本剪接，包括一剪、二剪、三剪，並持續進行補拍，只為在賀歲檔期呈現最好的成品。她表示：「後製比想像中更辛苦，但我們都咬著牙拼，只希望觀眾看到成品時會覺得值得。」

第三條戰線是廖家儀最引以為傲的家庭角色，女兒目前是台灣壁球U17排名第一，近期持續征戰國際賽事。她只要能抽身，便會全程陪伴，從訓練到比賽都站在女兒身旁。她也希望藉此推廣壁球運動：「希望台灣有更多人一起打壁球，一起組隊替台灣在國際舞台上發光。」

廖家儀感性表示，正是因為粉絲、朋友與工作團隊一路支持，她才能再次站上屬於自己的舞台。從恩師告別演出、到電影後置衝刺，再到培育壁球小將的母親角色，她以堅毅與熱情跳出了最動人的人生篇章。



