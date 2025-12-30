49歲廖家儀超狂新身份曝光！東京影后「跪地流血」跨刀助陣

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演朱岩蘭執導的勵志電影《空姐復仇記》29日舉辦殺青宴，該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，宣布將於明年(2026年)2月底春天上映。首度擔任製片的廖家儀更帶著好姊妹何妤玟、李維維分享拍攝背後的趣事。

49歲的廖家儀第一次跨足幕後擔綱製片，坦言過程充滿挑戰，除了要掌控預算，最感動的就是獲得好朋友們的全力相挺。她在現場特別介紹驚喜客串的好姊妹何妤玟，笑稱三人有奇妙的共通點：「我發現妤玟跟維維還有我，除了年紀差不多，還有一個共通點，就是我們私下都是非常喜歡跳舞的人！」

這份私下的好交情，讓拍戲現場充滿默契，廖家儀感性表示能在自己的首部製作作品中與好姊妹同台，是極為特別且珍貴的經歷。

除了資深演員坐鎮，此次主演更有東京影后劉倩妏跨刀助陣。她在殺青宴現場開心地展示剛剛拿到的 CPR 證書，展現劇組要求的專業訓練。不過，拍攝過程也讓她吃足苦頭，劉倩妏回憶，一場在機艙內需要長時間跪地的戲碼，讓她受傷不輕：「因為我們穿的絲襪都很薄，那一場戲跪到膝蓋都流血了。」

一旁的資深演員王自強也補充，當時看到劉倩妏跪到流血仍堅持完成拍攝，展現了專業演員的拚勁，令全劇組印象深刻。

導演朱岩蘭曾以《老娘就要這麼活》、《一起一起》橫掃國內外 19 座大獎，這次新作《空姐復仇記》同樣聚焦女性生命書寫。故事描述一名遭到不當解雇的空服員「若蘭」，如何在人生低潮中透過自我修復展開「溫柔復仇」。朱岩蘭表示，這部作品是許多台灣女性與勞工的縮影，希望能透過大銀幕傳遞正向能量。

