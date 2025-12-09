49歲昔日偶像劇男神驚傳罹癌二期 半年400萬就醫保命

立威廉近期傳出罹癌並已積極治療，本刊去年底則有捕捉到他的身影。（本刊資料照）

曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》爆紅的昔日偶像劇男神立威廉，49歲的他久沒拍戲，把重心放在家庭，沒想到今年被診斷罹患二期甲狀腺癌。

根據《噓！新聞》報導，立威廉回憶看到檢查報告、聽到醫師宣判那刻，只覺得眼前一黑「天要塌了」，滿腦子都在想：「能不能看到我女兒長大？」

立威廉今夏帶女兒去印尼離島度假，返新加坡後出現腰痠背痛，在全身健檢、做MRI時意外發現甲狀腺有3公分的惡性腫瘤，後續評估又找到1.1公分腫瘤。9月他動了兩次手術，強調「目前應該說99％已切除」，但肺部已照出結節。

於是立威廉仍得持續追蹤，每月吃藥控制，也為了放射治療不影響家人，還搬到名下空房「自我隔離」。兩次動刀瘦了3公斤，因在私人醫院治療，半年醫療費約新台幣400萬元。對此立威廉仍然樂觀面對，並說：「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此。」

