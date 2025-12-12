49歲曾雅蘭比基尼照辣翻！「每天泡健身房」驚人曲線曝光 陌生路人搭訕求合照

藝人曾雅蘭最近與老公侯昌明前往泰國芭達雅旅行，她在社群分享兩組比基尼照，緊實窈窕的好身材立刻引發討論！

照片中，曾雅蘭換上兩套風格不同的比基尼，一套是粉嫩色系的幾何三角泳裝，陽光照在她的小麥膚色上，腹部與手臂線條都相當清晰，整體狀態十分緊實。另一套則是藍色比基尼上衣搭配印花泳褲，在泳池邊拍起來活潑又亮麗，鏡頭裡的她看起來也相當自在。

曾雅蘭大方秀出平日努力鍛鍊的好身材。（圖片來源：IG ya27902000）

她在貼文中開心寫下這趟度假的心情，笑說既然來到PATTAYA，當然要大方曬出自己的鍛鍊成果，「才不枉費我在台灣每天泡健身房」。她還透露，在海邊獨自拍照時，竟有陌生人拿著手機翻譯向她請求合照，讓她害羞得連忙拒絕，打趣說：「他們應該不知道我已經50歲，不然不會有這種念頭。」

曾雅蘭在海邊拍照還被搭訕。（圖片來源：IG ya27902000）

雖然才剛過49歲生日，但照片裡的她膚況、氣色、體態都保養得宜。粉絲看到後紛紛驚呼她完全不像同齡，留言幾乎是一面倒稱讚她的狀態「美得不可思議」、「根本少女」、「身材和皮膚都不像快50歲的人」；也有人感嘆她明明燒得一手好菜，卻還能維持這樣的窈窕身材，可見日常自律程度。

