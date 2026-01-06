49歲王俐人被爆離婚！4年前「老公在廁所求婚」 爭吵、負債拖垮她：分了比較輕鬆

49歲女星王俐人近一年接連遭逢人生低潮，先是因「好心借名」替友人擔任餐廳負責人，意外背上高達500萬元的債務，還遭債主告上法院，如今再傳出婚姻畫下句點。根據《鏡週刊》報導，她其實已在去年底悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束將近4年的婚姻。

王俐人與林琮軒於2021年12月7日登記結婚，至今沒有舉辦婚禮，就連求婚過程也頗為戲劇化。據報導，林琮軒當時情緒一來，直接在廁所單膝下跪，用紙摺的戒指求婚，沒有鑽戒，蜜月則是「出差順便去」，讓王俐人又氣又無奈。

婚後，王俐人多次提到想補辦婚禮，但林琮軒總以「家族太複雜、人太多」為由婉拒，後來才坦承父母離異、從小跟著母親長大，不知道該如何協調雙親同場。王俐人偏好浪漫，曾嚮往價值百萬元的心型粉鑽戒指，卻被老公一句「不如去後站買鋯石」回應，讓她哭笑不得。

兩人婚後同住女方家，並一同經營私廚，外界看來感情甜蜜，實際相處卻摩擦不斷，從經濟壓力、對演藝事業的看法，到與王媽媽的相處問題，都是爭執來源。就在婚姻已顯疲態之際，王俐人又因餐飲投資接連承受龐大壓力。她掛名擔任朋友開的餐廳負責人，原以為只是幫忙，未料友人在6月突然消失，留下500萬元爛帳，廠商、房東與裝潢費用全數找上她。

在經濟與生活壓力交織下，這段原本就不算順遂的婚姻，最終畫下句點。據悉，兩人於去年底和平分手，消息之所以曝光，源自王俐人私下向友人吐露近況時，淡淡說了一句：「分了比較輕鬆。」語氣平靜，卻也讓身邊的人聽了不勝唏噓。

值得一提的是，王俐人在社群平台上也曾發文抒發心情，她寫道：「謝謝2025經歷的一切，起起伏伏的走過、累積了快樂難過的回憶。謝謝你、謝謝出現在身邊的每個你，一個人前進的路上，因為你們的出現而有不同意義。也謝謝自己，不論日子是困難還是容易，人生沒有所謂的輸贏，只要每一天都還在努力，就是最棒的自己。」

