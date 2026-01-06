49歲王俐人遭傳婚變小7歲尪 親發聲闢謠曝夫妻近況

49歲女星王俐人近日遭《鏡週刊》傳出已在數月前與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻。對此，她稍早親自闢謠傳聞，強調和老公沒有離婚，夫妻生活如常，更透露老公受新聞影響，心情因此有點憂鬱。

49歲女星王俐人近日遭週刊爆出，已在數月前與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續。 （圖／ 中天綜合台提供 ）

王俐人跟林琮軒在2021年12月7日登記結婚，不過兩人至今未辦婚宴，他們先前曾在節目中暢談婚姻甘苦談，王俐人更透露，老公當時廁所跟她求婚，讓她印象非常深刻，「當時老公情緒來了，用紙做的戒指直接在廁所求婚」。至於為何至今未辦婚禮，林琮軒當時僅表示是：「家族的人太多、太大。」

而根據《鏡週刊》報導指出，王俐人在去年因借名替友人開店，擔任日料店「若真間 割烹料亭」掛名負責人，未料友人6月人間蒸發，留下500萬元帳務，她還被債主告上法院，更爆料王俐人早在數月前就和林琮軒辦妥離婚手續，且私下還和友人吐露心聲表示：「分了比較輕鬆。」引發婚變傳聞。

對此，王俐人親自回應強調沒有離婚，夫妻關係一如往常，且兩人前幾天才剛上節目，暢聊夫妻關係，「有離一定會跟你們說啦！」她也透露，老公林琮軒心情大受新聞影響，有點憂鬱，盼能破除謠言。

王俐人親自回應強調沒有離婚，夫妻關係一如往常。（圖／翻攝FB Lisa Wang 王俐人）

