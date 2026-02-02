49歲男心肌梗塞OHCA 妻子CPR搶命！送醫奇蹟重生
【記者鮮明／台中報導】台中市1名49歲游先生突心肌梗塞昏迷，到院前已心肺功能停止（OHCA），妻子通報119，並在救護人員指導下為先生進行CPR，接著由救護車送醫裝置葉克膜進行體外循環支持，接著再執行心導管處置，成功救回一命。歷經將近1個月住院治療，游男已經完全康復重返職場。醫師說，游妻第一時間為丈夫進行CPR，是搶救丈夫完成「生命之鏈」中最重要的一環。
院方表示，游先生過往無特殊或慢性病史，當天晚餐後僅感覺稍有不適但沒太在意，如往常準備就寢，就失去意識了。太太發現異常沒反應，在119電話指導下開始CPR，救護車運送進行10次AED電擊，抵達醫院急診時，心電圖呈現致命性心律不整，施行壓胸、電擊及給予急救藥物仍然無效，迅速聯繫心臟外科裝置葉克膜支援銜接檢查處置，並緊接送至心導管室打通堵塞血管。
澄清醫院心臟外科吳慧中主任表示，患者發生急性心肌梗塞導致 OHCA 時，單靠傳統 CPR 按壓往往不夠，必須先利用「葉克膜」作為暫時的心臟替代幫浦（橋樑），維持全身血液循環，讓心臟內科醫師有時間進行心導管手術打通阻塞血管。
心臟內科劉昱成醫師解釋心導管處置兼具檢查與治療目的，藉此確認游先生有一條血管嚴重血栓引發心律不整與失去心跳，進一步先去除血栓、再放置支架確保血流暢通。
急診醫學科謝佳銘醫師說明，根據研究統計病人倒下4-6分鐘獲得即時有效CPR急救，能減少大腦損傷且提升2-3倍存活率，反之每延遲1分鐘，存活率相對下降7-10%，而游先生正因為到院前不中斷地搶救，才能幫助急診有更充裕時間處置。
吳慧中主任說，到院前心臟停止一旦發生，急診室成功救回且康復的案例較罕見，本例歸功於第一時間其太太落實CPR(心肺復甦術)，完成生命之鏈中最重要的一環，且通報119緊急救護，能早期介入執行去顫，以利急診室醫療團隊接手、心臟外科在黃金時間內啟動 ECPR 流程，進而提升病患的存活機會。
吳慧中呼籲民眾學習CPR的重要性，儘管沒有醫學背景，只要撥通119救護專線在人員指導下進行有效心肺復甦術，把握腦部循環的黃金4-6分鐘，不中斷壓胸幫助患者維持血液循環，一系列救命行為稱之為生命之鏈：「早期求救」 辨識狀況撥打119、「CPR心肺復甦術」胸外按壓維持重要器官供氧、「早期電擊去顫」有傻瓜電擊器AED立即使用、「高級心臟救命術」 救護車到場由急救人員進行專業處置、「醫院綜合治療」及支持復健，關鍵時刻落實，能挽救的往往是身邊親友寶貴的生命。
