49歲男檢查驚「太硬了」！血管鈣化達85% 隨時恐心梗

記者鄭玉如／台北報導

49歲男做肺癌篩檢意外發現心血管鈣化，冠狀動脈阻塞達85至100%。（圖／彰化醫院提供）

不只腎結石能用震波擊碎，如今心血管硬斑也可以！一名49歲男子進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢，發現心血管鈣化嚴重，進一步檢查驚覺冠狀動脈竟有85%至100%的高度阻塞，引發急性心肌梗塞的風險極高。衛福部彰化醫院心臟科醫師李學林以最新技術「血管內震波碎石術」擊碎患者鈣化的斑塊，並植入3支支架，讓血流重新暢通。

李學林表示，49歲林姓男子日前接受肺癌篩檢（LDCT），意外發現心血管鈣化，但無法確認是血管內或血管外鈣化，考慮到患者平時已出現胸悶症狀，進一步做心臟冠狀動脈電腦斷層，確認為3條主要冠狀動脈血管內鈣化狹窄達85%以上，若未及時處理，隨時可能引發急性心肌梗塞。

李學林指出，醫療團隊透過心導管手術搭配血管內震波碎石術（IVL），利用震波氣球貼近血管壁發出超聲壓力波，擊碎血管壁的堅硬鈣化斑塊，使原本僵硬的血管恢復擴張性，為支架放置創造理想的環境，再植入3支支架，使其完整展開、貼合血管，降低支架血栓及再狹窄風險。

林姓男子進行心臟冠狀動脈電腦斷層，顯示冠狀動脈已鈣化阻塞。（圖／彰化醫院提供）

臨床上約有3成冠狀動脈疾病患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，鈣化讓血管變硬、難以擴張，造成治療挑戰。相較於傳統治療，如切割球囊或鑽石旋磨術，血管內震波碎石術對血管壁更溫和，有效降低血管破裂與剝離風險，安全性高，但目前該技術尚未納入健保給付。

李學林補充，患者本身有三高、家族史及吸菸習慣，是典型的心血管疾病高風險族群，雖未發生急性心肌梗塞，但血管阻塞卻已悄悄累積。此次在肺癌篩檢中發現心血管鈣化，可說是「意外的及時預警」。

若要看出心血管鈣化情況，可靠心臟冠狀動脈電腦斷層掃描，快速、無侵入性地檢測出心血管的鈣化程度，但必須自費且費用不低，如果能先做LDCT，不僅能篩檢肺癌，還能了解心血管的鈣化情況，若發現心血管有鈣化，最好與心臟專科醫師討論後續做哪些檢查，以符合自身需求，以免在心肌梗塞發作前錯失治療時機。

政府目前針對「具肺癌家族史」、「具重度吸菸史」兩大肺癌高風險族群，補助每兩年一次的免費LDCT，一般人則需自費篩檢。

