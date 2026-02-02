49歲男突爆心肌梗塞 太太CPR救回一命！奇蹟重生無後遺症
一名49歲游姓男士心肺功能停止(醫學稱之OHCA)，由救護車送到澄清醫院中港院區，急診室團隊接手搶救，心電圖監測顯示心室顫動，疑似急性心肌梗塞所致，會診心臟外科吳慧中主任立即裝置葉克膜進行體外循環支持，幫助病患維持心跳與血液循環，接著心臟內科劉昱成醫師執行心導管處置，成功救回一命，歷經將近1個月住院治療，已經完全康復重返職場，沒有留下任何後遺症。
這位游先生是突發性倒下，過往無特殊或慢性病史，那天晚餐後僅感覺稍有不適但沒太在意，如往常準備就寢，就失去意識了，太太發現異常沒反應，在119電話指導下開始CPR，救護車運送進行10次AED電擊，抵達醫院急診時，心電圖呈現致命性心律不整(同心室顫動)，施行壓胸、電擊及給予急救藥物仍然無效，迅速聯繫心臟外科裝置葉克膜支援銜接檢查處置，並緊接送至心導管室打通堵塞血管。
本次成功案例並非偶然，主因來自急診醫學部、心臟血管外科與心臟內科團隊的緊密合作，根據本院心臟外科 2025 年最新統計數據顯示，心因性休克或心跳停止的危急病患，在葉克膜（ECMO）及時介入支持，心因性重症患者的存活率高達 55%，而像本次案例這樣到院前心肺功能停止（OHCA）的患者，本院實施「ECPR（葉克膜心肺復甦術）」的搶救存活率，雖小樣本數的統計下亦達到 46%。
心臟外科吳慧中主任表示OHCA到院前心肺功能停止，患者失去呼吸與脈搏，常見原因包括心肌梗塞、致命性心律不整、心臟系統疾病或是呼吸系統異常，當患者發生急性心肌梗塞導致 OHCA 時，單靠傳統 CPR 按壓往往不夠，必須先利用「葉克膜」作為暫時的心臟替代幫浦（橋樑），維持全身血液循環，讓心臟內科醫師有時間進行心導管手術打通阻塞血管；心臟內科劉昱成醫師解釋心導管處置兼具檢查與治療目的，藉此確認游先生有一條血管嚴重血栓引發心律不整與失去心跳，進一步先去除血栓、再放置支架確保血流暢通。
急診醫學科謝佳銘醫師說明根據研究統計病人倒下4-6分鐘獲得即時有效CPR急救，能減少大腦損傷且提升2-3倍存活率，反之每延遲1分鐘，存活率相對下降7-10%，而游先生正因為到院前不中斷地搶救，才能幫助急診有更充裕時間處置。
吳慧中主任補充，到院前心臟停止一旦發生，來到急診室成功救回且康復到原本正常生活的案例實屬較罕見，本例歸功於第一時間其太太落實CPR(心肺復甦術)，完成生命之鏈中最重要的一環，且通報119緊急救護，能早期介入執行去顫，以利急診室醫療團隊接手、心臟外科在黃金時間內啟動 ECPR 流程，進而提升病患的存活機會。
延伸閱讀
賴清德搶年輕票！董智森揭失利主因：憂蔡英文人馬蠢動
最新民調出爐！賴總統執政「不滿意度」首度低於五成
中職/二軍總仔鄭兆行領軍 桃猿派11人赴日和金鷲交流
其他人也在看
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險
大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩
謝金燕「兩個月天天吃火鍋」體重反而下降！ 曝進食訣竅：每天都吃得好開心
51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌，經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片，只見數字顯示46.95公斤，再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是，謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持，反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有上升還下降！
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了
喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機
喝水對於人體正常運作相當重要，水分不足會影響循環與代謝，但一次大量猛灌，也可能造成身體不適，因此多數醫師都建議，日常補水應分多次、慢慢喝。對此，醫師祝年豐指出，一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間，但除了喝多少水之外，「怎麼喝」同樣不能忽略。
雞蛋別放冰箱門「尖端要朝下」！專家示警1動作：細菌恐入侵
雞蛋被譽為「理想的營養庫」，幾乎是家家戶戶冰箱中的常備食材。不過，關於雞蛋的保存、挑選與健康影響，坊間流傳不少迷思。營養師楊斯涵透露，盒裝洗選蛋不宜再清洗、散裝蛋應煮前再洗，保存方式也會影響新鮮度。此外，蛋殼與蛋黃顏色不等於營養高低，料理方式與用油量才是熱量關鍵。
不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命
現代人追求長壽、健康。醫師李思賢表示，新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸。「因此，我在診間常發現，某些患者即便日間勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，生理機能的修復效率依然大打折扣。」
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多是有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。
清淡早餐反而傷身？醫師點名3地雷組合 「牛奶加蛋」竟上榜
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導台灣早餐選擇豐富，許多民眾為了健康，常會選擇看似清淡或單純的飲食搭配。然而重症科醫師黃軒近日在社群平台分享了一...
葡萄是新一代超級食物！含1600種化合物、護腦又保心血管
根據研究顯示，葡萄內含超過1600種化合物，對心血管具有保護作用，還能調整血脂，並有益於大腦、皮膚、腸道及眼睛健康，腎臟科醫師江守山則表示，葡萄堪稱新一代超級食物。營養師高敏敏也指出，各種顏色的葡萄品種當中，紅葡萄不僅熱量最低，抗氧化能力也最為強大。
不必天天1萬步！間歇式健走每周累積1小時 增肌力降三高
走路成為運動顯學，不少人為維持體能，以「每天1萬步」的目標。不過，日本運動生理學專家指出，如果是優閒的散步，即使日行萬步也沒有太大成效，而是快慢交替的「間歇快走」，對提升體能、改善高血壓及預防認知症的
躺著也能練？ 科學家找到身體「運動開關」：騙大腦以為你在健身
對於許多長期臥床、行動不便的長者，或是單純「懶得動」的人來說，這可能是一個夢幻般的消息。香港大學醫學院（HKUMed）最新研究發現，人體內存在一種特殊的蛋白質，就像是內建的「運動感測器」。只要能活化這個開關，就有機會「欺騙」身體，讓骨骼誤以為正在進行劇烈運動，進而啟動強化機制，預防骨質疏鬆。
大S流感病逝1週年 醫示警日本旅遊警報：換一種病毒中
【緯來新聞網】女星大S（徐熙媛）去年到日本旅遊，因流感併發肺炎病逝，今（2日）滿1週年。而近期適逢寒
漢他病毒死亡！羅一鈞證實「25年來首例」為何是大安區？疾管署這麼說
昨出現今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，為大安區70多歲男性，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。疾管署長羅一鈞今(31)日證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡。外界關注，為何病例會發生在大安區這類高級住宅區，疾管署副署長林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境。（記者：簡浩正）
七旬婦看東西霧霧的竟是「長瘤」！醫警告：視力模糊藏疾病警訊
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】70歲的王女士，半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力，才前往台北慈濟醫院就診。經眼科部謝繡卉醫師檢查，發現王女士右眼視力僅剩0.1，然而，進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未發現明顯異常。謝繡卉醫師提高警覺，懷疑可能與視神經、甚至腦部病變有關，隨即安排核磁共振檢查，結果發現腦部血管異常，會診放射科醫師後，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，因此給與放射介入治療，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。目前，王女士右眼視力已有明顯回升，持續於門診追蹤觀察。 神經系統發生病變時 影響視神經可能導致視力模糊 謝繡卉醫師指出，眼睛本身主要是接收影像的功能，光線經由眼睛構造成像後，轉換成神經訊號，由視神經傳送至大腦的視覺中樞進行解讀。視神經為大腦神經系統的一部分，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。 部分腦部疾病初期無頭痛或神經症狀 但可能發生視力模糊 臨床上，部分腦部疾病如腦