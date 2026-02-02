49歲男突爆心肌梗塞 太太CPR救回一命！奇蹟重生無後遺症

一名49歲游姓男士心肺功能停止(醫學稱之OHCA)，由救護車送到澄清醫院中港院區，急診室團隊接手搶救，心電圖監測顯示心室顫動，疑似急性心肌梗塞所致，會診心臟外科吳慧中主任立即裝置葉克膜進行體外循環支持，幫助病患維持心跳與血液循環，接著心臟內科劉昱成醫師執行心導管處置，成功救回一命，歷經將近1個月住院治療，已經完全康復重返職場，沒有留下任何後遺症。

49歲游先生突然心肌梗塞，幸好醫護搶救、太太第一時間CPR，最後奇蹟重生。(圖/中天新聞)

這位游先生是突發性倒下，過往無特殊或慢性病史，那天晚餐後僅感覺稍有不適但沒太在意，如往常準備就寢，就失去意識了，太太發現異常沒反應，在119電話指導下開始CPR，救護車運送進行10次AED電擊，抵達醫院急診時，心電圖呈現致命性心律不整(同心室顫動)，施行壓胸、電擊及給予急救藥物仍然無效，迅速聯繫心臟外科裝置葉克膜支援銜接檢查處置，並緊接送至心導管室打通堵塞血管。

本次成功案例並非偶然，主因來自急診醫學部、心臟血管外科與心臟內科團隊的緊密合作，根據本院心臟外科 2025 年最新統計數據顯示，心因性休克或心跳停止的危急病患，在葉克膜（ECMO）及時介入支持，心因性重症患者的存活率高達 55%，而像本次案例這樣到院前心肺功能停止（OHCA）的患者，本院實施「ECPR（葉克膜心肺復甦術）」的搶救存活率，雖小樣本數的統計下亦達到 46%。

心臟外科吳慧中主任表示OHCA到院前心肺功能停止，患者失去呼吸與脈搏，常見原因包括心肌梗塞、致命性心律不整、心臟系統疾病或是呼吸系統異常，當患者發生急性心肌梗塞導致 OHCA 時，單靠傳統 CPR 按壓往往不夠，必須先利用「葉克膜」作為暫時的心臟替代幫浦（橋樑），維持全身血液循環，讓心臟內科醫師有時間進行心導管手術打通阻塞血管；心臟內科劉昱成醫師解釋心導管處置兼具檢查與治療目的，藉此確認游先生有一條血管嚴重血栓引發心律不整與失去心跳，進一步先去除血栓、再放置支架確保血流暢通。

吳慧中醫師(左)表示，到院前心臟停止一旦發生，像游先生(右)這樣成功救回且回到原本生活的案例實屬較罕見，第一時間其太太落實CPR非常重要。(圖/中港澄清醫院)

急診醫學科謝佳銘醫師說明根據研究統計病人倒下4-6分鐘獲得即時有效CPR急救，能減少大腦損傷且提升2-3倍存活率，反之每延遲1分鐘，存活率相對下降7-10%，而游先生正因為到院前不中斷地搶救，才能幫助急診有更充裕時間處置。

吳慧中主任補充，到院前心臟停止一旦發生，來到急診室成功救回且康復到原本正常生活的案例實屬較罕見，本例歸功於第一時間其太太落實CPR(心肺復甦術)，完成生命之鏈中最重要的一環，且通報119緊急救護，能早期介入執行去顫，以利急診室醫療團隊接手、心臟外科在黃金時間內啟動 ECPR 流程，進而提升病患的存活機會。

