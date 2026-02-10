49歲男酒駕撞斷小腸30公分！東基醫：每月都有創傷案

農曆年節將至，台東基督教醫院創傷外科醫師廖得凱提醒，東基平均一季就有一例酒駕重大外傷須緊急手術。去年一名49歲男子酒後開車自撞，小腸30公分完全斷裂、60公分撕裂傷，所幸手術順利復原。

酒後開車容易釀災，首先是飲酒者受酒精影響，對周遭感知能力降低，容易超速或闖紅燈。（示意圖／Pixabay）

廖得凱醫師表示，該名49歲男子送抵急診時意識清楚，但腹痛、血壓持續下探、心跳不穩。緊急開刀發現小腸多處破裂、撕裂，甚至有斷面分離、缺血變色，伴隨腹腔嚴重出血，歷經近4小時緊急輸血、重建、縫合，術後小腸長度剩下約250公分。廖醫師指出，術後要通過流血、腸子灌流、滲漏、通暢等五個關卡，男子出院後追蹤兩個月，幸未造成嚴重後遺症。

廣告 廣告

另一例是53歲男子酒後騎機車跌倒腹部疼痛，由家屬送至東基急診。廖得凱說，男子雖無明顯外傷，但超音波影像看見腹腔內有液體，建議留院觀察。隔日男子酒醒後下腹部疼痛難耐，同意手術後發現膀胱破了約4乘3公分的大洞，腹膜、小腸也有小撕裂傷，抽出超過1000西西血性腹水，出院後追蹤一個月康復。

一名49歲男子酒後開車自撞，小腸30公分完全斷裂、60公分撕裂傷，所幸手術順利復原。（圖／台東基督教醫院）

根據台灣酒駕防制社會關懷協會資料，台灣近十年來每年死於交通事故人數約3000人，其中約十分之一為酒駕致死。台東縣警局統計，2025年台東縣因交通事故死亡32人，其中酒駕事故死亡4人。

廖得凱說明，酒後開車容易釀災，首先是飲酒者受酒精影響，對周遭感知能力降低，容易超速或闖紅燈。其次在意外發生時，多數人會下意識保護頭部、胸腹，但酒駕者完全喪失這項功能，致死率幾乎是非酒駕交通事故的5倍。

廖得凱表示，台東縣酒駕判決案件若以人口數換算，每十萬人有542筆，酒駕比例高於其他縣市，與大眾運輸不便、個人僥倖心理及文化因素有關。他提醒民眾逢年過節聚會難免小酌，請事先找好代駕或交通接送。

延伸閱讀

黎智英遭重判20年 賴清德：證明「一國兩制」早名存實亡

北投三層崎16萬盆花造花海2/11揭幕 春節衝「台版富良野」

目標鎖定立委缺？陳亭妃胞妹放棄連任台南市議員：全為了團結