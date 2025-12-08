49歲立威廉確診甲狀腺癌二期 開刀清惡性腫瘤半年花400萬
【緯來新聞網】49歲立威廉過去因疫情長達5年沒拍戲，多了許多和家人相聚時光，認為不賺錢也沒關係，豈料向來健康的他，竟爆出罹患甲狀腺癌二期，坦言看到檢查報告、醫師判定結果時，覺得「天要塌了」，滿腦子悲觀想著：「能不能看到我女兒長大？」後來經歷兩次手術，因住在私人醫院，所以共花費台幣約400萬元。
立威廉罹患甲狀腺癌二期。（圖／翻攝立威廉臉書）
根據《聯合報》報導，新加坡籍立威廉不定期會帶妻女出國旅遊，今年7、8月帶女兒到印尼離島旅遊，回新加坡後發現有腰痠背痛的跡象，到醫院檢查本來無異狀，醫師建議做全身健康檢查，經過核磁共振（MRI）檢查後，診斷出甲狀腺有3公分惡性腫瘤。
9月時，他進行兩次手術，分別取出3公分、1.1公分腫瘤，「目前應該說99已切除腫瘤，但就怕擴散，肺部已照出有結節，所以後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制」，病情來得太突然，沒有時間思考太多，接受放射治療、開刀，擔心放射治療輻射影響家人，刻意搬到名下空房獨居，自我隔離。
因住的是私人醫院，半年就花了台幣約400萬元，經紀人透露，立威廉樂觀面對病情，第一次開刀時還點龍蝦和牛排餐等高檔餐，不過第二次開刀後，只能以流質、清淡飲食為主，過油、過肥都不行，兩次動刀消瘦3公斤，面對一輩子需追蹤的病情，立威廉抱持樂觀態度。
